Каким знакам Зодиака будет трудно в отношениях на этой неделе 4-9 марта 2025 — Таро прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков зодиакального созвездия эта неделя будет довольно тяжелой в плане личных отношений. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака будет нелегко со второй половинкой с четвертого по девятое марта 2025 года.

Об этом рассказывает Metro.

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Телец

На этой неделе представителям Тельца придется сосредоточиться на своей личной жизни. Тарологи советуют им смотреть на каждого человека как на уникальную личность, но не забывать встречаться наедине с тем, кто им небезразличен.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Дева

На этой неделе близкий человек Дев может сказать им какую-то неправду, но тарологическая карта поможет раскрыть настоящие чувства. Поэтому Девам не стоит избегать этого, ведь им нужно узнать, что от них скрывают, чтобы справиться с этим.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

Близкий человек Весов пытается взять на себя всю власть, но с этим стоит покончить. Тарологи советуют быть мудрыми в этой ситуации, ведь нужно исправить тот факт, что кто-то взял на себя слишком много контроля.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

До девятого марта представители этого знака Зодиака могут почувствовать определенные изменения в личной жизни, которым нужно позволить происходить. Не стоит цепляться за прошлые привычки и связи — пусть все идет в своем темпе и особом ритме.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

На этой неделе у людей под знаком Зодиака Водолей наступит момент, чтобы поговорить со второй половинкой, с которой у них запутанные отношения. Тарологи советуют представителям этого знака делиться собственными желаниями и чувствами. Водолеям стоит найти компромисс, который будет устраивать обоих партнеров.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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