У каких знаков Зодиака будут проблемы до 31 марта 2025 — Таро прогноз

Этим знакам Зодиака будет трудно до конца марта 2025 по Таро
Представители нескольких знаков зодиакального круга могут столкнуться с настоящими проблемами до конца марта 2025 года. Тарологи рассказали, у каких знаков Зодиака будет очень тяжелый период до 31 марта.
Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.
Знаки Зодиака, которым не повезет до конца марта по Таро
Телец — карта Таро "Восьмерка Пентаклей"
Эта тарологическая карта указывает на трудности и препятствия, которые могут создать другие люди. Представителям этого знака Зодиака стоит быть терпеливыми и готовиться к долгому пути. Причем, до конца марта 2025 года Тельцам придется обращаться за помощью к окружающим. Также эти люди могут поссориться со своими партнерами.
Однако, тарологи рекомендуют относиться к этим трудностям как к хорошим возможностям, чтобы избежать серьезных ошибок.
Близнецы — карта Таро "Пятерка Мечей"
До конца марта представители этого зодиакального знака могут получить неприятные сюрпризы в виде предательства самых близких людей. Чтобы этого не произошло, Близнецам стоит пересмотреть свое окружение и попрощаться с определенными людьми, устроив своего рода проверку.
Тарологи рекомендуют этим людям попросить о помощи и посмотреть, кто им откажет. Именно этот человек может подставить в самый ответственный момент.
Дева — карта Таро "Королева Кубков"
Представительницы этого знака могут запутаться в желаниях и разочароваться во второй половинке. Согласно прогнозам Таро, Девы могут почувствовать зависть со стороны подруг, ощутить боль и разочарование. Мужчины этого знака могут познакомиться с женщиной, которая принесет новые эмоции, но и неожиданные последствия.
Тарологи рекомендуют людям под этим знаком переждать этот трудный период.
Весы — карта Таро "Восьмерка Мечей"
Людям под этим знаком до конца марта выпала не очень хорошая карта, которая указывает на ошибку с долговременными последствиями. Если эти люди не поверят в собственные силы, они могут столкнуться с серьезными проблемами. К тому же, сейчас каждое действие, связанное с деньгами и карьерой, будет даваться Весам очень тяжело.
Тарологи рекомендуют этим людям поверить в удачу и собственную интуицию, чтобы избежать проблем.
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