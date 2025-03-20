У каких знаков Зодиака будут проблемы до 31 марта 2025 — Таро прогноз

Человек, который гадает на картах Таро. Фото: Freepik

Представители нескольких знаков зодиакального круга могут столкнуться с настоящими проблемами до конца марта 2025 года. Тарологи рассказали, у каких знаков Зодиака будет очень тяжелый период до 31 марта.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Телец — карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Эта тарологическая карта указывает на трудности и препятствия, которые могут создать другие люди. Представителям этого знака Зодиака стоит быть терпеливыми и готовиться к долгому пути. Причем, до конца марта 2025 года Тельцам придется обращаться за помощью к окружающим. Также эти люди могут поссориться со своими партнерами.

Однако, тарологи рекомендуют относиться к этим трудностям как к хорошим возможностям, чтобы избежать серьезных ошибок.

Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Pinterest

Близнецы — карта Таро "Пятерка Мечей"

До конца марта представители этого зодиакального знака могут получить неприятные сюрпризы в виде предательства самых близких людей. Чтобы этого не произошло, Близнецам стоит пересмотреть свое окружение и попрощаться с определенными людьми, устроив своего рода проверку.

Тарологи рекомендуют этим людям попросить о помощи и посмотреть, кто им откажет. Именно этот человек может подставить в самый ответственный момент.

Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Королева Кубков"

Представительницы этого знака могут запутаться в желаниях и разочароваться во второй половинке. Согласно прогнозам Таро, Девы могут почувствовать зависть со стороны подруг, ощутить боль и разочарование. Мужчины этого знака могут познакомиться с женщиной, которая принесет новые эмоции, но и неожиданные последствия.

Тарологи рекомендуют людям под этим знаком переждать этот трудный период.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Pinterest

Весы — карта Таро "Восьмерка Мечей"

Людям под этим знаком до конца марта выпала не очень хорошая карта, которая указывает на ошибку с долговременными последствиями. Если эти люди не поверят в собственные силы, они могут столкнуться с серьезными проблемами. К тому же, сейчас каждое действие, связанное с деньгами и карьерой, будет даваться Весам очень тяжело.

Тарологи рекомендуют этим людям поверить в удачу и собственную интуицию, чтобы избежать проблем.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

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