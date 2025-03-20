Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Этим знакам Зодиака будет трудно до конца марта 2025 по Таро arrow

Этим знакам Зодиака будет трудно до конца марта 2025 по Таро

20 марта 2025 05:59
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
У каких знаков Зодиака будут проблемы до 31 марта 2025 — Таро прогноз
Человек, который гадает на картах Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Представители нескольких знаков зодиакального круга могут столкнуться с настоящими проблемами до конца марта 2025 года. Тарологи рассказали, у каких знаков Зодиака будет очень тяжелый период до 31 марта.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым не повезет до конца марта по Таро

Телец — карта Таро "Восьмерка Пентаклей"

Эта тарологическая карта указывает на трудности и препятствия, которые могут создать другие люди. Представителям этого знака Зодиака стоит быть терпеливыми и готовиться к долгому пути. Причем, до конца марта 2025 года Тельцам придется обращаться за помощью к окружающим. Также эти люди могут поссориться со своими партнерами.

Однако, тарологи рекомендуют относиться к этим трудностям как к хорошим возможностям, чтобы избежать серьезных ошибок.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Pinterest

Близнецы — карта Таро "Пятерка Мечей"

До конца марта представители этого зодиакального знака могут получить неприятные сюрпризы в виде предательства самых близких людей. Чтобы этого не произошло, Близнецам стоит пересмотреть свое окружение и попрощаться с определенными людьми, устроив своего рода проверку.

Тарологи рекомендуют этим людям попросить о помощи и посмотреть, кто им откажет. Именно этот человек может подставить в самый ответственный момент.

Символ знака Зодиака Близнецы
Символ знака Зодиака Близнецы. Фото иллюстративное: Freepik

Дева — карта Таро "Королева Кубков"

Представительницы этого знака могут запутаться в желаниях и разочароваться во второй половинке. Согласно прогнозам Таро, Девы могут почувствовать зависть со стороны подруг, ощутить боль и разочарование. Мужчины этого знака могут познакомиться с женщиной, которая принесет новые эмоции, но и неожиданные последствия.

Тарологи рекомендуют людям под этим знаком переждать этот трудный период.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Pinterest

Весы — карта Таро "Восьмерка Мечей"

Людям под этим знаком до конца марта выпала не очень хорошая карта, которая указывает на ошибку с долговременными последствиями. Если эти люди не поверят в собственные силы, они могут столкнуться с серьезными проблемами. К тому же, сейчас каждое действие, связанное с деньгами и карьерой, будет даваться Весам очень тяжело.

Тарологи рекомендуют этим людям поверить в удачу и собственную интуицию, чтобы избежать проблем.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака повезет в марте 2025 года по Таро.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака будут вдохновенными в марте 2025 года.

Также мы сообщали о том, у какого знака Зодиака изменится жизнь в марте 2025 года.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака таро карты
Реклама
Реклама
Реклама