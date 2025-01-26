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Эти знаки Зодиака устанут 27 января — 2 февраля по Таро

26 января 2025 05:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие знаки Зодиака почувствуют усталость на этой неделе 27 января-2 февраля — Таро прогноз
Мужчина на сеансе у таролога. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

На представителей нескольких знаков зодиакального круга на этой неделе с 27 января до 2 февраля "нападет" усталость — то ли физическая, то ли эмоциональная. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака стоит взять небольшую паузу на этой неделе, чтобы отдохнуть и восстановить свои силы.

Новини.LIVE рассказывает, о каких знаках Зодиака идет речь.

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Когда человек говорит, что он "перегорел", это означает, что у него просто закончились жизненные силы. На этой неделе это почувствуют представители двух знаков Зодиака, которые поймут, что они устали и нуждаются в отдыхе.

Тарологи рассказали, каким двум знакам зодиакального созвездия стоит остановиться и восстановить свою энергию, ведь кто-то устанет эмоционально, почувствует разочарование или настоящую апатию.

Знаки Зодиака, которые почувствуют усталость с 27 января до 2 февраля по Таро

Телец — карта Таро "Четверка Кубков"

Представители этого зодиакального знака в период с 27 января до 2 февраля 2025 года почувствуют определенную эмоциональную усталость или сплошную апатию. Тарологическая карта, которая выпала людям под этим знаком Зодиака, символизирует необходимость найти новую мотивацию в жизни.

Тарологи советуют представителям Тельца найти способы внести что-то новое в свою жизнь и принять эту неделю как отличную возможность пересмотреть собственные приоритеты.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец — карта Таро "Тройка Мечей"

В период с 27 января до 2 февраля у Стрельцов могут возникнуть определенные трудности с эмоциональным состоянием или какие-то разочарования. Тарологическая карта, которая выпала на этой неделе Стрельцам, считается символом боли, но она, в то же время, открывает путь к исцелению.

Тарологи рекомендуют этим людям доверять собственным чувствам и отпустить старые обиды, а эту неделю принять, как возможность восстановить свое эмоциональное состояние.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

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06:01 "Зимняя тысяча" в Ощадбанке — какие ожидают проблемы

05:50 Почему Зеленский запретил переговоры с РФ — президент ответил

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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