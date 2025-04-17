Какие знаки Зодиака исправят все свои ошибки до мая 2025 — прогноз астрологов

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Весна — время новых начинаний, шансов и неожиданных жизненных поворотов. И если вы чувствуете, что что-то пошло не так в предыдущие месяцы, не спешите отчаиваться. По прогнозам астрологов, трем знакам Зодиака уже совсем скоро удастся не просто решить старые проблемы, но и полностью исправить свои ошибки. К маю 2025 года эти счастливцы смогут поставить точку в тяжелых историях, которые долго не давали покоя. Их ждет моральное облегчение, гармония в душе и новые жизненные горизонты.

Кому из представителей зодиакального круга выпадет эта замечательная возможность и что их ждет, узнавайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Лев

Представители этого знака Зодиака, как правило, не привыкли признавать ошибки из-за своей гордыни. Но даже вы понимаете: иногда надо уступить, чтобы сохранить что-то важное.

Астрологи предупреждают Львов, апрель станет для вас моментом истины. Вы сделаете шаг назад, посмотрите на себя со стороны и увидите, что изменения необходимы. Признать свои ошибки — не слабость, а проявление мудрости. К маю вы не только вернете утраченное уважение, но и сможете наладить отношения, которые уже считали утраченными навсегда.

Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева

Вечный перфекционист среди знаков Зодиака, Дева всегда стремится все контролировать и делать "на отлично". Однако последние месяцы могли стать для вас настоящим испытанием — определенные решения дали трещину, а эмоции перевесили здравый смысл.

Но именно в апреле звезды дарят вам возможность все переосмыслить. Астрологи говорят, что вы наконец увидите ситуации в новом свете и сможете честно поговорить об этом. К началу мая вы закроете все "гештальты" и почувствуете облегчение, которого давно заслуживаете.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Рыбы

Вам часто кажется, что мир слишком жесток к чувствительным людям. Но этот период — шанс выйти из тени собственных сомнений. Астрологи отмечают, что Рыбы смогут наконец простить себя за старые ошибки и это будет большим шагом вперед.

Вы привыкли наказывать себя за каждый промах, но апрель научит вас состраданию к самим себе. Благодаря поддержке близких и неожиданному прорыву в делах, вы почувствуете, что все идет в правильном направлении.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы рассказывали, какому знаку Зодиака следует ждать хороших новостей до конца этой недели.

Напомним, мы писали, кто из знаков Зодиака предстанет перед сложным выбором в конце апреля.

Также мы делились, каким знакам Зодиака до конца апреля сделают интересное предложение.