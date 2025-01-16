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Этот знак Зодиака может смело начинать новые дела 16 января

16 января 2025 07:23
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какому знаку Зодиака можно смело начинать новые дела 16 января 2025 года
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

В этот четверг, 16 января 2025 года, Вселенная будет особенно благосклонна к одному из представителей зодиакального круга. Этот знак Зодиака получит огромную порцию энергии и уверенности, благодаря чему будет иметь возможность реализовать свои самые амбициозные планы. Новые проекты, задачи, важные решения и перемены в жизни — все это будет подкреплено сильной энергетикой планет.

Кто из знаков Зодиака сможет с уверенностью начать новые важные дела и что ему советуют звезды — узнавайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Телец 

Сегодня именно Тельцы получат "зеленый свет" для того, чтобы начать новые важные дела. Вы будете чувствовать особый приток энергии и уверенности в своих действиях. А интуиция будет направлять вас в правильное русло.

Этот день будет благоприятен для любой сферы. Сделать шаг в карьере, начать новый бизнес, начать обучение, признаться в любви и "начать новый раздел" в отношениях, переехать — все это сегодня реально осуществить.

 

Какой знак Зодиака в этот четверг, 16 января 2025 года, может смело начинать новые важные дела — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Совет Тельцам от астрологов

Пользуйтесь этим днем, чтобы заложить фундамент для чего-то большого. Все начинания в этот четверг будут иметь долгосрочное положительное влияние. Не бойтесь ставить большие цели, ведь именно сейчас звезды готовы помочь вам их достичь.

Что стоит сделать Тельцам:

  1. Составьте четкий план действий.
  2. Слушайте свой внутренний голос и верьте в собственные силы.
  3. Действуйте решительно и не бойтесь рисковать.

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Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака следует ожидать больших перемен до конца зимы.

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гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 16 января

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08:17 В Украине может появиться новый налог — за что будем платить

08:15 Какие оценки Миколенко получил за поражение от Астон Виллы

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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