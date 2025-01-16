Какому знаку Зодиака можно смело начинать новые дела 16 января 2025 года

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

В этот четверг, 16 января 2025 года, Вселенная будет особенно благосклонна к одному из представителей зодиакального круга. Этот знак Зодиака получит огромную порцию энергии и уверенности, благодаря чему будет иметь возможность реализовать свои самые амбициозные планы. Новые проекты, задачи, важные решения и перемены в жизни — все это будет подкреплено сильной энергетикой планет.

Кто из знаков Зодиака сможет с уверенностью начать новые важные дела и что ему советуют звезды — узнавайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Телец

Сегодня именно Тельцы получат "зеленый свет" для того, чтобы начать новые важные дела. Вы будете чувствовать особый приток энергии и уверенности в своих действиях. А интуиция будет направлять вас в правильное русло.

Этот день будет благоприятен для любой сферы. Сделать шаг в карьере, начать новый бизнес, начать обучение, признаться в любви и "начать новый раздел" в отношениях, переехать — все это сегодня реально осуществить.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Совет Тельцам от астрологов

Пользуйтесь этим днем, чтобы заложить фундамент для чего-то большого. Все начинания в этот четверг будут иметь долгосрочное положительное влияние. Не бойтесь ставить большие цели, ведь именно сейчас звезды готовы помочь вам их достичь.

Что стоит сделать Тельцам:

Составьте четкий план действий. Слушайте свой внутренний голос и верьте в собственные силы. Действуйте решительно и не бойтесь рисковать.

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