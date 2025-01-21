Каким знакам Зодиака надо быть осторожными на этой неделе 21-26 января 2025 — Таро прогноз

Таролог с картами в руках. Фото: Freepik

Для представителей нескольких знаков зодиакального круга эта неделя окажется периодом настоящих испытаний, когда им нужно будет быть очень внимательными. Тарологи рассказали, каким трем знакам Зодиака стоит быть крайне осторожными в период с 21 по 26 января 2025 года, и объяснили, что им надо делать.

Об этом рассказывает Metro.

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Дева

Представителям этого знака зодиакального круга надо быть внимательными к соблазнам, которые появятся вокруг них. Тарологическая карта, которая выпала на эту неделю Девам, рекомендует быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку зависимостей и чрезмерных привязанностей.

Тарологи советуют людям под этим знаком Зодиака освободить себя от всего того, что их ограничивает в жизни.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Pinterest

Скорпион

Текущая неделя для представителей этого знака Зодиака может касаться чувства ограниченности или определенной замкнутости. Тарологические карты говорят, что Скорпионы могут чувствовать себя в ловушке, но им стоит понять, что многие такие ограничения только в их голове.

Тарологи рекомендуют людям, рожденным под этим знаком Зодиака, стараться побороть собственные страхи и выйти за их пределы.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Pinterest

Рыбы

Эта неделя может стать для представителей этого зодиакального знака периодом неопределенности и неясности. Тарологическая карта советует людям под этим знаком быть осторожными во время принятия решений, ведь в реальности все может быть не таким, как кажется на первый взгляд.

Тарологи рекомендуют представителям этого зодиакального знака стараться избегать иллюзий в жизни и верить своему внутреннему голосу.

Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

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