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Трем знакам Зодиака Таро советует быть внимательными 21-26 января

21 января 2025 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака надо быть осторожными на этой неделе 21-26 января 2025 — Таро прогноз
Таролог с картами в руках. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Для представителей нескольких знаков зодиакального круга эта неделя окажется периодом настоящих испытаний, когда им нужно будет быть очень внимательными. Тарологи рассказали, каким трем знакам Зодиака стоит быть крайне осторожными в период с 21 по 26 января 2025 года, и объяснили, что им надо делать.

Об этом рассказывает Metro.

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Дева

Представителям этого знака зодиакального круга надо быть внимательными к соблазнам, которые появятся вокруг них. Тарологическая карта, которая выпала на эту неделю Девам, рекомендует быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку зависимостей и чрезмерных привязанностей.

Тарологи советуют людям под этим знаком Зодиака освободить себя от всего того, что их ограничивает в жизни.

Символ знака Зодиака Дева
Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Pinterest

Скорпион

Текущая неделя для представителей этого знака Зодиака может касаться чувства ограниченности или определенной замкнутости. Тарологические карты говорят, что Скорпионы могут чувствовать себя в ловушке, но им стоит понять, что многие такие ограничения только в их голове.

Тарологи рекомендуют людям, рожденным под этим знаком Зодиака, стараться побороть собственные страхи и выйти за их пределы.

Символ знака Зодиака Скорпион
Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Pinterest

Рыбы

Эта неделя может стать для представителей этого зодиакального знака периодом неопределенности и неясности. Тарологическая карта советует людям под этим знаком быть осторожными во время принятия решений, ведь в реальности все может быть не таким, как кажется на первый взгляд.

Тарологи рекомендуют представителям этого зодиакального знака стараться избегать иллюзий в жизни и верить своему внутреннему голосу.

Символ знака Зодиака Рыбы
Символ знака Зодиака Рыбы. Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака больше всего повезет в 2025 году по прогнозам карт Таро.

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