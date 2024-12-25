Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Трем знакам Зодиака карты Таро обещают успех 23-29 декабря arrow

Трем знакам Зодиака карты Таро обещают успех 23-29 декабря

25 декабря 2024 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Каким знакам Зодиака повезет больше всего на этой неделе 23-29 декабря — Таро прогноз
Процесс гадания на картах Таро. Фото: Pexels
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Представителям сразу трех знаков зодиакального созвездия на этой неделе 23-29 декабря очень повезет. Мистические карты Таро рассказали, какие три знака Зодиака будут вдохновенными и будут иметь большую удачу в период с 23 по 29 декабря 2024 года.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

Читайте также:

Знаки Зодиака, которые по картам Таро будут счастливыми на этой неделе

Телец

В период с 23 по 29 декабря 2024 года судьба будет на стороне представителей этого знака Зодиака. Эта неделя принесет немало неожиданных поворотов, ведь Тельцы окажутся в нужном месте в нужное время, из-за чего им поступят новые возможности.

Это время будет для людей под этим зодиакальным знаком временем больших перемен, поэтому им нужно быть готовыми к ним. Тарологи советуют использовать шансы, которые появятся на их пути, но подготовиться к тому, что эти изменения будут очень быстрыми.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: УНИАН

Рак

На этой неделе представители Рака будут достаточно вдохновенными и оптимистичными. Это благоприятное время для того, чтобы уверенно идти к своей цели. В этот период мечты представителей этого знака начнут сбываться, из-за чего они поймут, что на правильном пути.

Тарологи подчеркивают, что важным будет внутреннее спокойствие и вера представителей этого знака в свое будущее. Ракам следует смело делиться своими планами на будущее с родными людьми.

Символ знака Зодиака Рак
Символ знака Зодиака Рак. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей

С 23 по 29 декабря представителей этого зодиакального знака будет сопровождать удача. Водолеям следует ожидать, что их дела могут добиться больших успехов благодаря неожиданным обстоятельствам, которые случатся на их пути.

К тому же, тарологи говорят, что в жизни этого знака может произойти нечто неожиданное, что откроет перед ним новые перспективы. Главное в этом деле — не упустить свой шанс.

Символ знака Зодиака Водолей
Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут исправить старые ошибки в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака будут богатыми в январе 2025 года по картам Таро.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака начнут новую жизнь в 2025 году.

гороскоп прогнозы знаки Зодиака таро карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:21 В России подожгли офис, где хранилась гуманитарка для армии РФ

04:01 Блогер из США хочет общаться с Зеленским по-русски — почему

02:30 Кто из украинцев имеет право на отсрочку в январе 2025 — перечень

02:12 Трамп заявил, что хочет Гренландию — Дания усиливает там оборону

01:33 За оскорбление украинок отца Сони Кошкиной могут уволить из КНУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:32 Юноша поджег авто военнослужащего — как его наказал суд

00:30 Дает ли обучение на военной кафедре право на отсрочку

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

00:03 Убытки на 139 млн грн — разыскивают экс-главу Киевметрополитена

Срочная новость

00:01 В Киеве прогремели взрывы — что известно об обстреле

04:21 В России подожгли офис, где хранилась гуманитарка для армии РФ

04:01 Блогер из США хочет общаться с Зеленским по-русски — почему

02:30 Кто из украинцев имеет право на отсрочку в январе 2025 — перечень

02:12 Трамп заявил, что хочет Гренландию — Дания усиливает там оборону

01:33 За оскорбление украинок отца Сони Кошкиной могут уволить из КНУ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:32 Юноша поджег авто военнослужащего — как его наказал суд

00:30 Дает ли обучение на военной кафедре право на отсрочку

00:03 Убытки на 139 млн грн — разыскивают экс-главу Киевметрополитена

Срочная новость

00:01 В Киеве прогремели взрывы — что известно об обстреле

24 декабря 2024

23:59 Немецкий производитель логотипов Mercedes обанкротился — причины

Эксклюзив

21:33 Секреты рождественского стола от Светулика с Привоза — эксклюзив

19:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

Text

00:19 "Мерседесы" вместо "Запорожцев" — генерал Кривонос о ленд-лизе

24 декабря 2024
Text

21:42 Сколько украинцев потеряли конечности из-за войны — ответ нардепа

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине