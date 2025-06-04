Каким знакам Зодиака будет тяжело до Троицы 2025 — Таро прогноз

Карта Таро в руке. Фото: Freepik

Для нескольких знаков зодиакального созвездия эта неделя до восьмого июня будет довольно непростой. Тарологи рассказали, каким знакам Зодиака будет трудно до большого праздника Троицы, и объяснили, что им стоит делать, чтобы облегчить себе жизнь.

Об этом рассказывает Metro.

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Дева — карта Таро "Двойка Мечей"

Представители этого знака Зодиака уже давно стоят перед сложным выбором, и откладывание это "на потом" делают Дев изнурительными. Но тарологи рекомендуют принять решение и сделать уверенный шаг в будущее, даже если еще не все до конца понятно.

Стоит помнить, что любое решение откроет людям под знаком Дева новые возможности и научит чему-то очень важному.

Символ знака Зодиака Дева. Фото иллюстративное: Freepik

Скорпион — карта Таро "Тройка Мечей"

На этой неделе представители Скорпиона могут почувствовать боль или разочарование, но не стоит избегать этих чувств. Тарологи говорят, что эти люди получат шанс понять, что приносит им эти чувства и почему это происходит.

Также стоит сделать шаги вперед, например, разорвать плохие связи, восстановить границы и уберечь самих себя.

Символ знака Зодиака Скорпион. Фото иллюстративное: Freepik

Водолей — карта Таро "Пятерка Кубков"

До большого праздника Троицы представителям этого знака Зодиака придется освободить эмоции, которые они обычно прячут. Это может быть печаль и даже утрата, но эти чувства нельзя отталкивать от себя. Только через принятие придет понимание, а вместе и с ним — новое направление.

Тарологи говорят, что эти переживания — это не конец, а начало чего-то такого, что поможет Водолеям идти вперед по жизни с новой силой.

Символ знака Зодиака Водолей. Фото иллюстративное: Freepik

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