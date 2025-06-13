Какие знаки Зодиака заработают большие деньги в конце июня 2025 — прогноз астрологов

Гороскоп для трех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Конец июня 2025 года может стать настоящим финансовым прорывом для трех знаков Зодиака. По прогнозам астрологов, в этот период Солнце соединится с Юпитером в знаке Рака — а это мощный аспект, который открывает большие возможности для обогащения. Такой транзит стимулирует денежные потоки, усиливает везение и создает шанс реализовать самые амбициозные финансовые планы. Особенно повезет тем, у кого это соединение активирует сферу финансов.

Кто же эти счастливцы, которым звезды обещают огромные прибыли? Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на Collective World.

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24 июня 2025 года в 11:17 утра произойдет соединение Солнца с Юпитером в знаке Рака. Это идеальный момент для развития финансов. Именно в это время три знака получат небывалый приток денег.

Лев

У Львов этот астрологический аспект активирует 2-й дом доходов, напрямую связанный с деньгами, заработком и ценностями. Все, к чему Лев прикоснется в этот период, имеет шанс превратиться в золото. Рекомендуется инвестировать в долгосрочные активы и позволить себе немножко роскоши — вы это заслужили.

Астрологи прогнозируют:

возможность получить высокооплачиваемую работу;

запуск собственного бизнеса или прибыльного проекта;

успешную творческую реализацию — книга, песня или продукт могут стать хитом.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева

Для Дев этот мощный транзит происходит в 11-м доме доходов, реализации целей и поддержки друзей. Астрологи советуют не сомневаться в своем достоинстве — Вселенная дарит награду тем, кто долго и упорно трудился. Дева может вложить средства в благотворительность, образование или путешествия.

Конец июня принесет Девам:

неожиданные источники дохода, связанные с социальными проектами или коллективной деятельностью;

гранты, бонусы, выигрыши или финансовую помощь от друзей или партнеров;

шанс реализовать давнюю мечту через стабильный денежный поток.

Знак Зодиака Дева Фото: freepik.com

Стрелец

У Стрельца Солнце и Юпитер соединяются в 8-м доме общих финансов и больших ресурсов. Этот период станет переломным — вы наконец-то сможете позволить себе то, о чем давно мечтали.

Это открывает двери для:

неожиданных финансовых вливаний — наследство, выигрыш, дивиденды, инвестиции;

прибыли от партнера или партнерши, как в бизнесе, так и в личной жизни;

крупной покупки, которая изменит жизнь — дом, авто или собственный бизнес.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

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