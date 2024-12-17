Какие знаки Зодиака добьются успеха с 16 до 22 декабря — Таро прогноз, кому повезет

Женщина, делающая расклад на картах Таро. Фото: Pinterest

Представителям сразу трех знаков зодиакального созвездия повезет на этой неделе с 16 по 22 декабря 2024 года. Узнайте, каким знакам Зодиака мистические карты Таро обещают успех в этот период во всех сферах их жизни, поэтому им очень повезет.

Об этом сообщает Metro.

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Лев

В период с 16 по 22 декабря представителям этого зодиакального знака точно повезет. Мистические карты Таро прочат им радикальные изменения в жизни, которые могут быть довольно неожиданными, но точно успешными для людей под этим знаком Зодиака.

Возможно, Вселенная подарит Львам шанс на то, чтобы улучшить ситуацию или подняться по карьерной лестнице. Тарологи советуют представителям этого знака использовать возможности, которые появятся на их пути.

Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

Эта неделя будет для представителей этого зодиакального знака неделей радости и удовольствия. В период с 16 по 22 декабря Весы могут добиться больших успехов, причем, как в личной жизни, так и в своей профессиональной сфере.

В ближайшие дни представители этого знака будут чувствовать себя комфортно, словно они осуществили все свои мечты. Возможно, это благоприятное время для каких-то праздничных мероприятий, приятных встреч или важных проектов.

Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Стрелец

На этой неделе карты Таро рекомендуют Стрельцам действовать. У представителей этого знака Зодиака появятся новые силы и новые возможности для достижения успехов. Причем, это людям под знаком Стрелец удастся сделать благодаря своей уверенности и настойчивости.

Карты Таро советуют им окружать себя сплошным позитивом и решительно действовать, чтобы осуществить то, о чем Стрельцы так долго мечтали.

Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

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