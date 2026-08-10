Три знака Зодиака поймают удачу за хвост: гороскоп на 10-16 августа 2026

Зодиакальный круг, улыбающаяся девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Новая неделя с 10 по 16 августа будет богата важными астрологическими событиями. Главным из них станет солнечное затмение и новолуние в знаке Льва 12 августа. Это событие будет способствовать переменам и принятию важных личных решений. В то же время переход Марса в Рак 11 августа усилит внимание к дому и семье. Астрологи назвали три знака Зодиака, которым Вселенная подарит настоящую удачу и вдохновение в это время.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кто оказался в списке счастливчиков на этой неделе.

Скорпион

Скорпиончики, эта неделя поможет вам по-новому взглянуть на будущее. Переход Марса в Рак 11 августа активизирует темы обучения и желание вырваться за пределы привычного сценария. Это время, когда вам захочется сменить обстановку, куда-нибудь поехать или наконец взяться за дело, которое долго откладывали. Но на этот раз важно не пытаться пройти весь путь в одиночку. Благодаря общению или поддержке близкого человека может появиться интересная возможность.

Отдельной темой станет дом. Вы можете задуматься о переезде, изменении быта, ремонте или даже о том, где на самом деле хотите жить дальше. Решение, которое поначалу покажется рискованным, способно вывести вас из ситуации, в которой вы давно чувствуете себя ограниченными. Не бойтесь выбирать свой собственный путь.

Стрелец

Стрельцы, в период с 10 по 16 августа вам придется жить не по плану. Это время, когда контролировать все нет смысла. 12 августа солнечное затмение в Льве открывает для вас новую страницу, связанную с развитием, путешествиями, обучением. Может возникнуть ситуация, в которой придется сделать выбор без стопроцентной уверенности в результате. И именно здесь кроется главный сюрприз недели: то, чего вы боялись, может оказаться настоящей удачей. Ваша главная задача сейчас не в том, чтобы угадать каждый следующий шаг. Позвольте себе двигаться вперед, даже если полной картины пока нет.

Лев

Для вас эта неделя окажется чрезвычайно важной. 12 августа в вашем знаке произойдет новолуние, совмещенное с полным солнечным затмением. Это время, когда буквально можно начать все с чистого листа. А Юпитер в Льве усилит желание действовать масштабно. Но важно сначала понять, чего именно вы хотите, а уже потом сделать решительный шаг. Поэтому внимательно прислушивайтесь к себе. Особенно важным может стать 14 августа, когда Паллада переходит в ретроградное движение в Овне. Это благоприятный момент для переосмысления планов, стратегии и собственных решений.

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