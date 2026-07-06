Шесть знаков Зодиака сорвут куш уже на этой неделе: Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Илона Мазур Редактор

Новая июльская неделя несет в себе мощную денежную энергию, которая затронет многих представителей зодиакального круга. Мистические карты Таро назвали знаки Зодиака, которых ждет финансовый успех с 6 по 12 июля. Это будет время выгодных сделок и прибыльных решений.

Новини.LIVE рассказывает, кому карты Таро пророчат большие доходы и удачу в денежных вопросах.

Близнецы — карта Таро "Маг"

"Маг" говорит о большом шансе, который удастся разглядеть именно вам. Там, где другие увидят трудности, вы откроете для себя большую перспективу. На этой неделе особенно удачно сложатся переговоры, презентации, продажи и любые дела, где нужно убеждать других. Не откладывайте идеи "на потом" и не отказывайтесь от нестандартных предложений.

Лев — карта Таро "Правосудие"

Возможно, в последнее время вы подавали документы, ждали ответа от работодателя или решали финансовый спор. "Правосудие" говорит о возврате долга, компенсации или выплате, которая задерживалась. Также неделя благоприятна для подписания договоров. Обязательно все проверяйте.

Весы — карта Таро "Восьмерка Кубков"

"Восьмерка Кубков" показывает: большие деньги придут, когда вы наконец откажетесь от того, что давно перестало приносить пользу. Не цепляйтесь за старое только из-за страха перемен. Новые перспективы, скорее всего, появятся в конце недели.

Скорпион — карта Таро "Двойка Жезлов"

Таро предсказывают вам прибыль, которая придет после правильного планирования. Холодный расчет поможет заработать больше, чем вы ожидали. Также на этой неделе вы можете получить предложение, требующее взвешенного решения. Потратьте сутки на анализ условий, взвесьте все "за" и "против" и только после этого давайте ответ.

Козерог — карта Таро "Отшельник"

"Отшельник" говорит, что ваш финансовый успех скрыт в старых навыках. Просмотрите старые записи, портфолио или контакты. Ответ на денежный вопрос уже есть в вашем прошлом.

Рыбы — карта Таро "Семерка Мечей"

В период с 6 по 12 июля карты Таро советуют вам применять нестандартный подход и проявить креативность. Так вы получите шанс опередить конкурентов или найти выгодное решение. Также на этой неделе вам стоит внимательно следить за акциями, вакансиями, новыми заказами или предложениями.

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