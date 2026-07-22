Семь знаков Зодиака обретут большую любовь уже в августе 2026

Зодиакальный круг, влюбленная пара. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Август 2026 года станет одним из самых романтичных месяцев лета. Главную роль в этом сыграет Венера, которая 6 августа войдет в знак Весов — знак, которым она управляет. Это один из лучших астрологических периодов для новых чувств, знакомств и важных шагов в отношениях. Уже 12 августа эту энергию усилит солнечное затмение в знаке Льва, способное принести судьбоносные события. Астрологи утверждают: некоторые знаки Зодиака ждет особый период романтики и любви.

Новини.LIVE со ссылкой на The Old Farmer's Almanac рассказывает, кто встретит свою вторую половинку.

Овен

Август открывает один из самых перспективных периодов в сфере отношений. После перехода Венеры в Весы атмосфера вокруг вас станет гораздо теплее, а знакомства будут происходить легко и непринужденно. Особенно благоприятным днем для начала новой любовной истории станет солнечное затмение 12 августа. Не отказывайтесь от приглашений, вечеринок или спонтанных встреч.

Телец

Для вас настоящим подарком от Вселенной станет вторая половина месяца, когда Солнце и Меркурий перейдут в сектор любви. Флирт, симпатии и романтические приключения буквально сами будут находить вас. Звезды обещают красивые свидания, романтические жесты и море удовольствия. Ваша открытость и искренность помогут создать прочную эмоциональную связь.

Близнецы

Август станет месяцем неожиданных знакомств. Венера подарит шанс встретить интересного человека. Новые отношения могут завязаться совершенно случайно — через друзей, общее хобби или даже короткую поездку. Особенно перспективными будут местные мероприятия, фестивали, концерты или дружеские компании. Не закрывайтесь от новых людей.

Лев

Последний месяц лета станет временем, когда уверенность в себе буквально будет притягивать восхищенные взгляды. Венера делает вас особенно привлекательными, а Меркурий помогает легко находить нужные слова. В этот период вам стоит больше общаться, знакомиться и не бояться проявлять инициативу. Уже в начале месяца могут завязаться отношения, которые будут развиваться быстро и естественно.

Весы

Вы — главные фавориты августа. Венера входит в ваш знак и значительно усиливает вашу харизму. Вы будете легко привлекать внимание, а люди охотно будут тянуться к вам. Новые знакомства могут произойти практически где угодно — на празднике, в путешествии, на работе или даже во время обычной прогулки. Если вы откроетесь новым возможностям, есть все шансы встретить человека, с которым захочется строить серьёзные отношения.

Водолей

Август будет способствовать искренним разговорам, взаимопониманию и эмоциональной близости. Ключевой датой для вас станет солнечное затмение 12 августа. В этот день астрологи советуют быть максимально открытыми к новым знакомствам, ведь вероятность судьбоносной встречи очень высока. Не ограничивайте себя привычным кругом общения.

Рыбы

В августе Марс придаст страсти и смелости проявлять свои чувства. Не бойтесь открывать сердце, ведь именно в этом месяце случайные встречи могут оказаться вовсе не случайными. Появится шанс встретить человека, с которым быстро возникнет сильная эмоциональная связь.

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