Последняя неделя марта 2026 осчастливит пять знаков Зодиака

Последняя неделя марта проходит под влиянием активной и смелой энергии Овна. В этот период астрологи прогнозируют удачу нескольким знакам Зодиака. Для счастливчиков это время новых идей, важных решений и внутренней перезагрузки.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому именно из знаков Зодиака повезет больше всего в конце марта и как правильно использовать эту удачу.

Близнецы

Вам неделя принесет восстановление энергии. Вы почувствуете, что снова управляете своей жизнью и можете двигаться вперед. С 27 марта Луна во Льве подарит вдохновение. В конце недели обратите внимание на дом и внутреннее состояние — спокойствие и баланс дадут вам еще больше внутренней силы.

Рак

Этот период подарит вам ощущение красоты и любви даже в мелочах. Вы начнете лучше понимать себя, свои желания и то, что действительно имеет значение. Вам стоит обратить внимание на баланс эмоций. Если чувствуете перегрузку — дайте себе время на отдых, займитесь тем, что приносит удовольствие. В отношениях возможны изменения. В любом случае они будут к лучшему.

Лев

Для вас начинается период силы и уверенности. Коммуникация становится проще, люди лучше вас понимают, а это открывает двери к новым возможностям как в работе, так и в личной жизни. Астрологи советуют очистить пространство от обид и недоразумений, лучше сосредоточиться на будущем. В конце недели вы можете почувствовать настоящий прилив энергии. Сатурн в Овне будет подталкивать к большим делам и победам.

Стрелец

Последняя неделя марта принесет вам вдохновение. Благодаря благоприятному влиянию планет вы начнете четче видеть свои цели и сможете уверенно двигаться вперед. Особую роль будут играть отношения. Вы можете переосмыслить свои ожидания от людей и понять, что для вас является настоящей ценностью. Это также хорошее время для работы над ошибками — особенно в общении.

Водолей

Начало недели принесет вам легкость. Вы почувствуете желание больше общаться. Это идеальный момент для новых знакомств или восстановления старых связей. В отношениях вас ждет более теплый и глубокий уровень взаимопонимания. В середине недели могут появиться идеи, которые помогут вам продвинуться в учебе или работе. Правильно распределяйте время и не откладывайте важные дела.

