Пятница 13 в 2025 году — дата, интересные факты, чего нужно бояться

Череп, свечи и календарь на пятницу 13-е. Фото: Pinterest

Приближается та самая мистическая пятница 13-я, которую многие считают по-настоящему зловещей. Мы рассказываем, что это за день, откуда он взялся и какие интересные факты связаны с днем, который для многих людей считается несчастливым.

Новини.LIVE рассказывает об этом дне подробнее.

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Откуда взялась пятница 13-е

Существует легенда, что этот день возник 13 октября 1307 года, когда король Франции Филипп IV посадил тамплиеров в тюрьму из-за обвинений в ереси, идолопоклонстве и содомии. Причем, он сделал это потому, что не хотел отдавать им огромный долг.

Еще такое мнение, что последний великий магистр ордена тамплиеров Жак де Молай перед сожжением на огне проклял короля Филиппа IV и папу Климента. Причем, ровно через год два мужчины скончались по неизвестным причинам.

Некоторые верят, что пятница 13-е связана с христианством, где это число считают несчастливым. Ученые считают, что на Тайном ужине Иуда сидел за столом под номером 13, а после казни Иисуса Христа повесился.

Какие интересные факты связаны с пятницей 13-е

Все люди знают о мистичности пятницы 13-го, но мало кто знает, что страх в этот день называют "параскаведетриафобией". Некоторые больницы даже не создают палату №13, а американские авиакомпании не делают места с этим числом. Кстати, в отелях можно редко встретить номер с этим числом.

Обведение пятницы 13 в календаре. Фото: Freepik

То же самое касается и небоскребов, где даже часто нет 13 этажа. К слову, в этот день родился Фидель Кастро, а также актрисы Сери-Кейт и Эшли Олсен. Также мало кто знал, но в 2015 году был рекорд по количеству таких пятниц — это было в феврале, марте и ноябре.

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