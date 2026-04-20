Каким знакам Зодиака ждать романтический сюрприз на этой неделе 20-26 апреля 2026

Зодиакальный круг и влюбленная пара. Коллаж: Новини.LIVE

Новая неделя начинается с чувственной энергии, которая многих представителей зодиакального круга настроит на романтический лад. Но лишь пять знаков Зодиака получат настоящий сюрприз от Вселенной — с 20 по 26 апреля их ждут искренние разговоры, новые чувства и смелые решения.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким же знакам Зодиака ждать романтический сюрприз на этой неделе.

Весы

Вам придется сделать непростой, но очень важный шаг. Не избегайте сложных тем, а поговорите честно и без прикрас. Такой разговор может стать тем самым романтическим сюрпризом, который изменит ваши отношения к лучшему.

Овен

Для вас наступает момент действий. Это время, когда необходимо проявить свои чувства и быть искренними. Со стороны партнера возможен романтический жест: оригинальное свидание, неожиданный подарок или же искренний жест.

Стрелец

Перемены в вашей личной жизни уже на подходе. Маленькие приятности, совместное время и новые впечатления станут тем самым романтическим сюрпризом, который вернет тепло в отношения.

Читайте также:

Водолей

Ваша жизнь может измениться в самый неожиданный момент. Вам стоит отпустить привычные сценарии и позволить себе больше свободы. Это поможет привлечь в вашу жизнь что-то действительно особенное.

Козерог

Эта неделя заставит вас задуматься о будущем. Вы больше не хотите поверхностных связей. Появится шанс сделать важный шаг вперед — откровенный разговор или совместное решение укрепит ваш союз.

Также предлагаем ознакомиться с другими интересными астрологическими прогнозами

Какие знаки Зодиака примут судьбоносное решение в апреле.

Кто из знаков Зодиака уже вот-вот вернет себе смелость и уверенность под влиянием Марса в Овне.

Кому удастся осуществить заветные мечты в апреле.