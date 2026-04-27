Какие знаки Зодиака ждет невероятная удача на этой неделе: прогноз астрологов

Астрологи назвали главных счастливчиков этой недели. Эти знаки Зодиака почувствуют уверенность в себе и получат невероятную поддержку от Вселенной.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, каким же знакам Зодиака улыбнется удача в период с 27 апреля по 3 мая.

Дева

В начале недели вы почувствуете прилив сил. Это время, когда можно разложить все по полочкам и увидеть четкую цель. Со среды появится больше внутреннего спокойствия. Захочется уделить время себе, своим увлечениям. Это правильная стратегия, не перегружайте себя работой. Ближе к выходным активизируется социальная жизнь. Общение, новые знакомства или сотрудничество могут принести неожиданно приятные результаты.

Весы

Последние дни апреля помогут вам лучше понять себя и свои потребности. Уже с 1 мая настроение изменится — появится легкость, оптимизм и желание двигаться вперед. Вы почувствуете, что будущее открывает перед вами новые двери. Также это время внутреннего исцеления. Это открывает путь к новым идеям и большим планам.

Скорпион

Вселенная призывает вас начать активно действовать. На этой неделе вы начинаете лучше понимать, чего хотите, и как этого достичь. Возможны новые знакомства или интересные предложения. Финансовые вопросы выйдут на первый план. Вы начнете строить новые планы относительно доходов. Полнолуние в вашем знаке может принести положительные изменения в карьере.

Телец

Для вас эта неделя проходит под знаком любви и удовольствия от жизни. Напряжение последних периодов постепенно уходит. Вы начнете смотреть на партнера по-другому или откроете для себя новые эмоции. В финансах стоит быть внимательнее. Есть соблазн тратить больше, чем нужно, поэтому важно сохранять баланс. В конце недели захочется отдохнуть, не отказывайте себе в этом.

Водолей

Эта неделя открывает перед вами новые возможности в профессиональной сфере. Вы получите шанс показать себя и применить знания. С 1 мая возникнет желание учиться, расширять горизонты или даже начать что-то новое. Полнолуние усилит вашу уверенность в себе. Ваши идеи могут получить поддержку и открыть новые перспективы.

