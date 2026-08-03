Пять знаков Зодиака почувствуют романтическую атмосферу с 3 по 9 августа 2026

Зодиакальный круг, влюбленная пара. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Первая неделя августа 2026 года будет наполнена гармоничной и спокойной энергией, что будет способствовать романтике, знакомствам и отношениям. А все благодаря ретроградному Хирону в Тельце и Венере в Весах. Астрологи говорят, что некоторым знакам Зодиака сопутствует особая удача в сфере любви. Поэтому период с 3 по 9 августа запомнится им надолго.

Новини.LIVE со ссылкой на Hindustan Times рассказывает, кто эти главные счастливчики.

Близнецы

Для вас начинается один из самых романтичных периодов. Если вы одиноки, есть шанс на судьбоносное знакомство, когда человек, которого вы встретите, буквально зажжет искру. Позвольте чувствам развиваться естественно. Если вы в отношениях, то эта неделя принесет много положительных эмоций. Спонтанные свидания, небольшие путешествия или даже неожиданные сюрпризы помогут освежить чувства и вернуть легкость в общении.

Овен

Эта неделя станет глотком свежего воздуха в личной жизни. Романтическое настроение вернется вместе с желанием открывать для себя новые эмоции и знакомиться с интересными людьми. Если вы одиноки, рядом может появиться человек, который покорит своей энергией и любовью к приключениям. В паре тоже ожидаются приятные перемены. Стоит лишь выйти за рамки привычных сценариев.

Дева

Вы наконец оставите прошлое позади и откроете сердце новым возможностям. Для одиноких это прекрасное время, чтобы перестать оглядываться на старые разочарования и позволить новым чувствам войти в жизнь. Тем, у кого уже есть любимый человек, неделя принесет важные разговоры о будущем. Это удачный момент для совместных планов, серьезных решений и укрепления доверия. Ваша уверенность в себе станет главным магнитом для счастья в любви.

Козерог

Наконец-то открывается новая глава в личной жизни. Если вы давно колебались, стоит ли сделать первый шаг или дать шанс новым отношениям, то сейчас звезды поддерживают смелые решения. Для пар эта неделя станет прекрасной возможностью вырваться из рутины. Даже небольшие изменения в привычном ритме помогут вернуть романтику и яркие эмоции.

Рак

Не стоит ждать громких жестов или драматических признаний. Самое ценное на этой неделе проявится в простых повседневных моментах: заботе, поддержке и искреннем внимании друг к другу. Если вы одиноки, вас может неожиданно заинтересовать человек, рядом с которым вы будете чувствовать спокойствие и безопасность. Такое знакомство вряд ли станет молниеносным романом, зато имеет все шансы перерасти в прочный и гармоничный союз.

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