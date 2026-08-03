Первая неделя августа принесет крупные деньги четырем знакам Зодиака: Таро-прогноз

Гадание на картах Таро. Фото: Pinterest

Мира Ориони Редактор

Первая неделя августа будет наполнена мощной энергетикой и станет периодом новых возможностей для многих представителей зодиакального круга. Карты Таро назвали знаки Зодиака, которые добьются успеха в финансовых вопросах в период с 3 по 9 августа.

Новини.LIVE рассказывают, кому же первая неделя августа подарит финансовую удачу и приятные перемены.

Телец — карта Таро "Девятка Пентаклей"

Первая неделя августа пройдет под знаком стабильности и вознаграждения за проделанную работу. "Девятка Пентаклей" говорит о результате приложенных усилий. Вы можете получить приятную новость, дополнительный доход или возможность улучшить свое финансовое положение. Это хороший период для того, чтобы завершать важные дела, договариваться об оплате своей работы.

Лев — карта Таро "Колесо Фортуны"

"Колесо Фортуны" говорит о неожиданных поворотах событий. В финансовой сфере это может означать шанс, который появится внезапно: новый проект, выгодное предложение или знакомство, которое откроет двери к дополнительному заработку. Поэтому внимательно относитесь к предложениям в период с 3 по 9 августа, ведь среди них может быть возможность, которую не стоит упускать.

Скорпион — карта Таро "Туз Пентаклей"

"Туз Пентаклей" обещает шанс на новый финансовый старт. В этот период вы можете увидеть новую перспективу. Это может быть новая работа, дополнительное направление деятельности или решение, которое в будущем принесет прибыль. Будьте внимательны к деталям и не откладывайте важные шаги, если представится хороший шанс.

Козерог — карта Таро "Король Пентаклей"

Первая неделя августа может стать временем укрепления финансовых позиций. Вы можете наконец получить результат от долгосрочной работы или найти способ сделать свои доходы более стабильными. Особенно благоприятным этот период может быть для предпринимательских и профессиональных решений. Действуйте практично: планируйте бюджет, рассчитывайте риски.

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