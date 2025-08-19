Новолуние в Деве 23 августа 2025 — какие знаки Зодиака получат ключи от счастья

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в эту субботу, 23 августа, нас ждет важное астрологическое событие — последнее новолуние лета, которое состоится в знаке Девы. Это не просто начало нового лунного цикла, а момент, когда судьба готовит подарки тем, кто больше всего готов к переменам. Молодая Луна станет настоящим порталом в новую реальность: она поможет избавиться от старых ограничений, открыть сердце для любви, а разум — для новых возможностей. Астрологи прогнозируют, что особую поддержку от Вселенной получат четыре знака Зодиака.

Кто же из представителей зодиакального круга окажется среди счастливчиков, которым новолуние подарит ключи от успеха, Новини.LIVE рассказывает со ссылкой на РБК-Украина.

Знаки Зодиака, которые получат ключи от счастья в новолуние

Овен

Для Овнов это новолуние станет настоящим поворотным моментом. Вас ждет шанс, способный изменить абсолютно все. Самое интересное, что вы можете даже не сразу осознать его значение — счастье придет неожиданно. Там, где вы привыкли бороться, вдруг откроется легкость и поддержка. Молодая Луна в Деве проложит вам путь в новую жизнь.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Лев

Львам стоит ожидать приятных сюрпризов. Новолуние поможет отпустить обиды и принесет в вашу жизнь новых людей. Для многих представителей этого знака Зодиака 23 августа может быть началом яркого романа или неожиданной любви. В финансовой сфере появятся признаки облегчения — проблемы начнут уходить в прошлое. Главное — не пропустите случайную встречу или неожиданное предложение, ведь именно оно может стать вашим ключом к счастью.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Весы

Весам эта новая Луна принесет долгожданные результаты. Все, что вы делали в течение лета, начнет работать на вас сразу после 23 августа. Вы почувствуете, что судьба отвечает на ваши усилия, а те двери, которые казались закрытыми навсегда, откроются сами. Это будет не случайность, а закономерный отклик на вашу внутреннюю готовность к новому этапу. Вы четко поймете, куда движетесь, и почувствуете, что дороги назад больше нет.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Козерог

Для Козерогов 23 августа станет символом новой жизни. То, что долго держало вас на месте, наконец-то отпустит. Вы почувствуете ясность в мыслях и обретете энергию для конкретных действий. Появится план, а также человек или ситуация, которая протянет вам руку помощи. Это будет не просто приятный период, а настоящий личный прорыв, точный и своевременный. Новолуние откроет для вас дверь к успеху, которого вы ждали.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

