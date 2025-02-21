Какому знаку Зодиака повезет в выходные 22-23 февраля 2025 — прогноз астрологов

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные — это время для отдыха, встреч и особых моментов. А для одного знака Зодиака это еще и период, который отметится большой удачей. Астрологи уверяют, что 22-23 февраля 2025 года фортуна будет на стороне этого счастливчика.

Кому из знаков Зодиака больше всего повезет в эти выходные, 22-23 февраля 2025 года, узнавайте в нашем точном астрологическом прогнозе.

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Телец

Астрологи обещают Тельцам в эти субботу и воскресенье заряд бодрости, яркие события и приятные неожиданности. Вы почувствуете подъем сил, желание действовать и творить. Словно по мановению волшебной палочки удастся быстро и успешно выполнить все запланированное.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

В эти дни возможна приятная финансовая находка, выигрыш или удачная сделка. Если у вас были сомнения относительно нового проекта, звезды советуют рискнуть.

В сфере личной жизни также все сложится замечательно. Одинокие Тельцы могут встретить человека, который очарует с первого взгляда. Если вас пригласят на встречу или вечеринку — обязательно идите. Тем, кто уже в отношениях, звезды советуют провести эти выходные вместе с любимым человеком — совместные приключения или романтический ужин укрепят чувства и добавят новых ярких эмоций.

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