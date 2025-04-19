Какому знаку Зодиака повезет в выходные, 19-20 апреля 2025 года — прогноз астрологов

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Выходные уже пришли к нам на порог, а вместе с ними — новые возможности, интересные открытия, неожиданные приятности и магия Вселенной. По прогнозам астрологов, эти суббота и воскресенье, 19 и 20 апреля 2025 года, принесут особые сюрпризы, но только одному знаку Зодиака. Ему будет везти во всех делах и замыслах. В этот период будет возможно все — от неожиданных прибылей до судьбоносных знакомств.

Какому знаку Зодиака сказочно повезет в эти выходные, 19-20 апреля, читайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Удача будет сопутствовать Девам

Эти выходные будут самыми яркими для тех, кто родился под знаком Девы. Наконец-то вы окажетесь на волне везения. Астрологи рекомендуют провести этот период активно — встречи, социальные мероприятия, общение принесут вдохновение и обновление сил. Берите с собой хорошее настроение, открытость к новому и позвольте жизни удивить вас.

Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Так, суббота, 19 апреля, принесет Девам возможность расслабиться и отпустить контроль. Запланированное обязательно удастся и принесет положительные результаты. Вы будете чувствовать что-то особенное, будто за спиной у вас выросли крылья. Этот день благоприятен для искренних разговоров. Возможно неожиданное знакомство — в кафе, на прогулке или даже онлайн. Это может стать началом романтической истории или просто связи, которая вдохновит и изменит ваше видение себя.

В воскресенье, 20 апреля, судьба подбросит приятный сюрприз на финансовом фронте. Это может быть премия, выигрыш, возврат долга, который вы уже не ждали, или даже спонтанное предложение немного заработать на хобби. Девам стоит ловить момент — ведь удача не будет ждать вечно.

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