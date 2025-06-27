Какому знаку Зодиака невероятно повезет в последние выходные июня 2025 года

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Последние выходные июня 2025 года — это не просто шанс отдохнуть перед рабочей неделей и новым летним месяцем. Как утверждают астрологи, именно 28 и 29 июня Вселенная готовит нечто особенное для одного знака Зодиака. Эти дни могут стать поворотными — события, которые покажутся случайными, на самом деле станут ключевыми для будущего.

С каким знаком Зодиака удача будет ходить рядом — читайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Выходные, 28 и 29 июня, открывают уникальное окно возможностей для тех, кто родился под независимым и энергичным знаком Стрельца. Все, что еще вчера казалось сложным или откладывалось "на потом", вдруг обретет четкость, а шансы выйти на новый уровень возрастут в разы.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

По прогнозам астрологов, это идеальное время, чтобы рискнуть в карьере, финансах и даже в любви. На помощь в этот период придет интуиция — она будет направлять и помогать планировать правильные шаги.

Что Стрельцам точно стоит ожидать? Возможен выигрыш, возврат долга или неожиданное прибыльное предложение. Есть большая вероятность, что в один из выходных поступит звонок с хорошей новостью или предложением. Именно он может перевернуть ваши планы на лето.

Астрологи отмечают, главное в эти субботу и воскресенье — не сидеть дома: выходные должны быть активными, открытыми к общению и новым возможностям.

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