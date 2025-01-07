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Выбираем комнатное растение по знаку Зодиака — принесет счастье

7 января 2025 19:53
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Как выбрать комнатное растение по знаку Зодиака, чтобы принесло силу и счастье
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Комнатные растения не только украшают наши дома, но и могут стать настоящими оберегами, помогая обретать гармонию, силу и счастье. Астрологи уверены, что правильный выбор цветов по знаку Зодиака способен добавить в вашу жизнь энергию, которая будет поддерживать вас в повседневных делах.

Какие комнатные растения подходят именно вашему знаку Зодиака — узнайте далее в нашей статье.

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Выберите знак Зодиака, чтобы узнать, какие комнатные растения станут оберегом и принесут настоящее счастье:

Овен — сила огня

Для энергичных и целеустремленных Овнов идеально подойдут "огненные" растения, такие как:

  • герань;
  • азалия;
  • эхмея;
  • жгучий чили;

Они подчеркнут вашу сильную личность, помогут обретать внутреннюю гармонию и будут стимулировать к достижению целей. Для гармонии в личной жизни разместите их в спальне.

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: shutterstock.com

Телец — материальное благополучие

Тельцам следует выбирать комнатные растения с округлыми листьями, которые постоянно цветут:

  • фиалки;
  • примулы;
  • гортензии;
  • герани.

Они принесут стабильность, благополучие и положительную энергию. Главное — тщательно ухаживайте за цветами, ведь увядшие растения могут негативно повлиять на ваши финансы.

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: shutterstock.com

Близнецы — легкость и гармония

Близнецам подойдут легкие и изящные растения:

  • плющи;
  • пальмы;
  • фигуры;
  • цитрусовые деревья;

Вьющиеся стебли помогут поддерживать хорошее настроение и внутренний баланс, а также привлекут счастье в семейную жизнь.

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: shutterstock.com

Рак — гармония водной стихии

Раки, как представители водной стихии, должны выбирать комнатные растения с "сочными" листьями:

  • алоэ;
  • каланхоэ;
  • фуксия;
  • фикусы;
  • бегония;

Деревья с плодами создадут в вашем доме ощущение стабильности и защищенности. Выбирайте:

  • лимон;
  • гранат;
  • авокадо;
  • апельсин;
  • бергамот;

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: shutterstock.com

Лев — королевский выбор

Харизматичные Львы нуждаются в растениях, которые подчеркивают их величие:

  • красная герань;
  • калы;
  • домашние розы (обязательно красные);
  • комнатный гранат;
  • жгучий чили или другие виды красного перца.

Отдайте предпочтение ярким цветам и экзотическим деревьям. Главное — комнатные растения должны выглядеть безупречно.

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: shutterstock.com

Дева — эстетика и порядок

Для Дев идеально подходят ухоженные и цветущие растения:

  • розы;
  • герань;
  • монстера;

Устройте на балконе или подоконнике зеленый огород с мятой, базиликом или черри-томатами — это поможет привлечь гармонию и счастье в отношения.

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: shutterstock.com

Весы — баланс и уравновешенность

Весы должны выбирать высокие растения с крепкими стеблями:

  • папоротник;
  • азалию;
  • юку;
  • лилию;
  • гортензию;

Особенно благоприятной является пальма, которая придаст энергии, уверенности и гармонизирует эмоциональное состояние.

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: shutterstock.com

Скорпион — энергетическая стабильность

Для Скорпионов подходят:

  • кактусы;
  • суккуленты;
  • алоэ;
  • драконово дерево;
  • цветы-хищники, которые поедают мух.

Эти растения будут защищать вас от негативной энергии, а также помогут сохранить душевный баланс. Создайте коллекцию экзотических видов — это будет вдохновлять и успокаивать.

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: shutterstock.com

Стрелец — яркость и свобода

Стрельцам стоит отдать предпочтение ярким и экзотическим цветам:

  • стрелиции;
  • лилии;
  • цитрусовые деревья;

Изящные бутоны создадут атмосферу творчества и свободы в вашем доме.

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: shutterstock.com

Козерог — стойкость и долголетие

Для Козерогов лучше всего подходят растения, растущие медленно:

  • хвойные деревья;
  • цитрусовые деревья;
  • пальмы;
  • фикусы;
  • папоротники;
  • драцены.

Они создадут стабильность в вашей жизни, придадут ощущение уверенности и спокойствия.

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: shutterstock.com

Водолей — интуиция и творчество

Водолеи могут выбирать любые растения, которые им по душе, но особенно хорошо подходят:

  • алоказия;
  • молочай;
  • драцена;
  • денежное дерево;

Чем больше зелени в вашем доме, тем лучше вы будете чувствовать себя.

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: shutterstock.com

Рыбы — нежность и утонченность

Рыбам подходят растения с изящными цветами, например:

  • орхидеи;
  • лилии;
  • герань;

Они помогут поддерживать внутреннюю гармонию и привлекут положительную энергию.

 

Какие комнатные растения принесут силу, счастье и станут оберегом по вашему знаку Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, какой особый цветок соответствует вашему знаку Зодиака и будет вашим талисманом на счастье и удачу.

Напомним, мы рассказывали, какой камень носить по вашему знаку Зодиака, чтобы всегда везло.

Также предлагаем узнать, каким знакам Зодиака полнолуние в январе 2025 года подарит удачу.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

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