Каким знакам Зодиака новолуние в июле 2025 готовит особый сюрприз — гороскоп

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 24 июля, на небе рождается молодая Луна в знаке Льва, а это всегда громкое событие. Такой астрологический момент открывает двери к возможностям, вдохновению и неожиданностям. Астрологи говорят, на этот раз новолуние не просто символизирует новый этап, но и готовит настоящий сюрприз. Но не для всех. Только один знак Зодиака окажется в центре событий — его ждет подарок от Вселенной, который может изменить планы, раскрыть скрытые желания или даже вернуть утраченную мечту.

Кто из знаков Зодиака получит особый сюрприз в день новолуния — узнавайте в точном астрологическом прогнозе Новини.LIVE.

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Особенным этот астрологический момент станет для тех, кто родился под огненным и уверенным знаком Льва. И это неудивительно, ведь новолуние в июле будет проходить именно в этом знаке Зодиака. Ваш сюрприз может иметь форму нового проекта, неожиданной встречи или даже выгодного финансового предложения.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Как отмечают астрологи, в этот период подсознательные желания набирают силы, а интуиция работает на максимум. Поэтому, рожденные под Львом, почувствуют прилив энергии и решимости.

Именно сейчас Вселенная дает вам зеленый свет, чтобы осуществить прорыв в карьере, изменить статус, впустить в жизнь что-то новое или даже найти любовь. Однако все зависит от того, насколько вы готовы сказать "да" изменениям.

Астрологи советуют не отказываться от спонтанных предложений — даже если кажется, что время сейчас неуместно. Это новолуние — ваш шанс открыть новую главу жизни.

Ранее астрологи рассказывали, какие знаки Зодиака смогут открыть правду в новолуние 24 июля.

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