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Новолуние в Близнецах 27 мая — как привлечь удачу и богатство

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Дата публикации 26 мая 2025 19:53
Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 — что нельзя делать и как привлечь удачу
Влияние молодой Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Нас ждет особое астрологическое событие уже 27 мая — на небе взойдет молодая Луна в знаке Близнецы. Это новолуние будет иметь мощное энергетическое влияние на все знаки Зодиака и открывает возможности для новых начинаний. Астрологи советуют внимательно отнестись к этому дню: правильные действия могут принести удачу, новые знакомства, финансовые возможности и вдохновение. В то же время определенных вещей в это время лучше избегать.

Что нам ожидать от новолуния в Близнецах 27 мая 2025 года, что категорически нельзя делать и как привлечь в жизнь удачу и деньги — рассказываем все далее в статье.

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Когда наступит новолуние в мае 2025 года — точное время

Новолуние в знаке Близнецы войдет в силу 27 мая в 06:01 по киевскому времени. Это событие открывает новый лунный цикл. Поэтому, ближайшие две недели будут благоприятным временем для закладки намерений, планов и их реализации.

 

Когда наступит новолуние в мае 2025 года — точное время
Новая Луна на небе. Фото: photographers.ua

Чего ожидать от новой Луны в Близнецах

Новолуние 27 мая — это возможность перезагрузить свое мышление, сформулировать новые цели и привлечь удачу и достаток.

Новолуние в воздушном знаке Близнецы активизирует такие сферы нашей жизни:

  • обучение;
  • саморазвитие;
  • знакомства;
  • коммуникации;
  • маркетинг;
  • короткие путешествия;
  • сделки, переговоры, заключение контрактов.

Это идеальный период для запуска новых проектов, особенно в информационной, образовательной и технологической сферах. Больше всего положительное влияние новолуния почувствуют:

  • Близнецы;
  • Весы;
  • Водолеи;
  • Овны;
  • Львы.

А вот Стрельцам, Девам и Рыбам могут понадобиться усилия, чтобы адаптироваться к новым энергиям.

 

Чего ожидать от новой Луны в Близнецах
Влияние Луны на жизнь. Фото: istockphoto.com

Что нельзя делать во время новолуния 27 мая

В этот день стоит отказаться от:

  • длительных и сложных бюрократических процедур;
  • принятия важных финансовых решений, связанных с большими затратами;
  • дальних путешествий;
  • употребления фастфуда, тяжелой или жирной пищи;
  • опрометчивого управления транспортом.

Это не лучшее время для работы с большим объемом документов или монотонных задач — энергия Близнецов не способствует медленным процессам.

 

Что нельзя делать во время новолуния 27 мая
Молодая Луна на небе. Фото: istockphoto.com

Что можно делать в новолуние 27 мая 2025 года

Астрологи советуют в эту дату:

  • заниматься саморазвитием;
  • записываться на курсы;
  • знакомиться;
  • коммуницировать, участвовать в сетевых встречах;
  • проводить презентации;
  • подавать резюме;
  • покупать гаджеты или обновлять технику;
  • создавать новые идеи;
  • писать планы;
  • вести дневник.

Новолуние в Близнецах — это возможность "переписать" ментальную программу: сформулируйте новые убеждения, мысли и намерения, которые впоследствии станут реальностью.

 

Что можно делать в новолуние 27 мая 2025 года
Влияние новолуния на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Ритуал на привлечение удачи в новолуние 27 мая

Простой, но эффективный ритуал:

  1. Возьмите лист бумаги и напишите три вопроса, на которые хотите получить ответы от Вселенной.
  2. Зажгите свечу, настройтесь на внутренний диалог.
  3. Подумайте над каждым вопросом, запишите свои первые интуитивные ответы.
  4. В течение следующих дней наблюдайте за знаками — ответы могут прийти через сны, фразы, случайные встречи.

Также полезно вести дневник, писать письмо себе в будущее или медитировать на темы голоса, правды, самовыражения.

 

Ритуал на привлечение удачи в новолуние 27 мая
Девушка записывает мечты в дневник. Фото: freepik.com

Ритуал на привлечение денег в новолуние 27 мая

Простой денежный обряд:

Вам понадобится:

  • белая тарелка без узоров;
  • чистая марля или льняная салфетка;
  • семена (пшеница или любое другое зерно);
  • украшение (желательно золотое или серебряное, без камней).

Как проводить ритуал:

  1. Выложите в тарелку марлю или салфетку.
  2. Насыпьте семена ровным слоем — думайте о конкретной сумме денег и ее цели (например, покупка, развитие, путешествие).
  3. Накройте вторым слоем ткани, увлажните теплой водой.
  4. Сверху положите украшение — его нужно будет носить ежедневно после прорастания.
  5. Ежедневно увлажняйте семена ежедневно. Когда они прорастут — пересадите в горшок. Это закрепляет намерение.

Как будут прорастать семена, так и будет развиваться ваш денежный канал. Если оно не прорастет — подумайте, возможно, цель или подход стоит изменить.

 

Ритуал на привлечение денег в новолуние 27 мая
Зернышко пшеницы прорастает. Фото: shutterstock.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака последняя неделя мая подарит успех.

Напомним, также мы рассказывали, какие знаки Зодиака сказочно разбогатеют в июне.

Астрология советы запреты Молодая Луна 27 мая
Светлана Конюшенко - Редактор
Автор:
Светлана Конюшенко
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