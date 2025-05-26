Новолуние в Близнецах 27 мая 2025 — что нельзя делать и как привлечь удачу

Влияние молодой Луны на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Нас ждет особое астрологическое событие уже 27 мая — на небе взойдет молодая Луна в знаке Близнецы. Это новолуние будет иметь мощное энергетическое влияние на все знаки Зодиака и открывает возможности для новых начинаний. Астрологи советуют внимательно отнестись к этому дню: правильные действия могут принести удачу, новые знакомства, финансовые возможности и вдохновение. В то же время определенных вещей в это время лучше избегать.

Что нам ожидать от новолуния в Близнецах 27 мая 2025 года, что категорически нельзя делать и как привлечь в жизнь удачу и деньги — рассказываем все далее в статье.

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Новолуние в знаке Близнецы войдет в силу 27 мая в 06:01 по киевскому времени. Это событие открывает новый лунный цикл. Поэтому, ближайшие две недели будут благоприятным временем для закладки намерений, планов и их реализации.

Новая Луна на небе. Фото: photographers.ua

Чего ожидать от новой Луны в Близнецах

Новолуние 27 мая — это возможность перезагрузить свое мышление, сформулировать новые цели и привлечь удачу и достаток.

Новолуние в воздушном знаке Близнецы активизирует такие сферы нашей жизни:

обучение;

саморазвитие;

знакомства;

коммуникации;

маркетинг;

короткие путешествия;

сделки, переговоры, заключение контрактов.

Это идеальный период для запуска новых проектов, особенно в информационной, образовательной и технологической сферах. Больше всего положительное влияние новолуния почувствуют:

Близнецы;

Весы;

Водолеи;

Овны;

Львы.

А вот Стрельцам, Девам и Рыбам могут понадобиться усилия, чтобы адаптироваться к новым энергиям.

Влияние Луны на жизнь. Фото: istockphoto.com

Что нельзя делать во время новолуния 27 мая

В этот день стоит отказаться от:

длительных и сложных бюрократических процедур;

принятия важных финансовых решений, связанных с большими затратами;

дальних путешествий;

употребления фастфуда, тяжелой или жирной пищи;

опрометчивого управления транспортом.

Это не лучшее время для работы с большим объемом документов или монотонных задач — энергия Близнецов не способствует медленным процессам.

Молодая Луна на небе. Фото: istockphoto.com

Что можно делать в новолуние 27 мая 2025 года

Астрологи советуют в эту дату:

заниматься саморазвитием;

записываться на курсы;

знакомиться;

коммуницировать, участвовать в сетевых встречах;

проводить презентации;

подавать резюме;

покупать гаджеты или обновлять технику;

создавать новые идеи;

писать планы;

вести дневник.

Новолуние в Близнецах — это возможность "переписать" ментальную программу: сформулируйте новые убеждения, мысли и намерения, которые впоследствии станут реальностью.

Влияние новолуния на человека. Коллаж: Новини.LIVE

Ритуал на привлечение удачи в новолуние 27 мая

Простой, но эффективный ритуал:

Возьмите лист бумаги и напишите три вопроса, на которые хотите получить ответы от Вселенной. Зажгите свечу, настройтесь на внутренний диалог. Подумайте над каждым вопросом, запишите свои первые интуитивные ответы. В течение следующих дней наблюдайте за знаками — ответы могут прийти через сны, фразы, случайные встречи.

Также полезно вести дневник, писать письмо себе в будущее или медитировать на темы голоса, правды, самовыражения.

Девушка записывает мечты в дневник. Фото: freepik.com

Ритуал на привлечение денег в новолуние 27 мая

Простой денежный обряд:

Вам понадобится:

белая тарелка без узоров;

чистая марля или льняная салфетка;

семена (пшеница или любое другое зерно);

украшение (желательно золотое или серебряное, без камней).

Как проводить ритуал:

Выложите в тарелку марлю или салфетку. Насыпьте семена ровным слоем — думайте о конкретной сумме денег и ее цели (например, покупка, развитие, путешествие). Накройте вторым слоем ткани, увлажните теплой водой. Сверху положите украшение — его нужно будет носить ежедневно после прорастания. Ежедневно увлажняйте семена ежедневно. Когда они прорастут — пересадите в горшок. Это закрепляет намерение.

Как будут прорастать семена, так и будет развиваться ваш денежный канал. Если оно не прорастет — подумайте, возможно, цель или подход стоит изменить.

Зернышко пшеницы прорастает. Фото: shutterstock.com

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