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Новолуние 29 января осуществит мечты только одного знака Зодиака

28 января 2025 07:23
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какой знак Зодиака осуществит мечты в новолуние 29 января 2025 — прогноз астрологов
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Новолуние 29 января 2025 года принесет обновление и вдохновение всем представителям зодиакального круга. Однако только для одного счастливчика Вселенная приготовила особые подарки. Этому знаку Зодиака астрологи обещают уникальный шанс осуществить свои самые заветные мечты.

Для кого это новолуние 29 января станет судьбоносным и осуществит самые главные мечты — узнавайте в точном прогнозе от Новини.LIVE.

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Что известно о молодой Луне 29 января

Как отмечают астрологи, в этот день новолуние будет находиться в знаке Водолея (Солнце встретится с Луной в одном градусе — в 10 градусе Водолея). Событие наступит в 14:36 по Киеву.

Это новолуние обещает быть по-настоящему необычайным, поскольку закладывает программу года. Энергия Вселенной будет направлена на новые начинания, воплощение амбициозных планов и смелых желаний. Новолуние в Водолее — это время инноваций, свободы и вдохновения, идеально подходящее для перемен в жизни.

Астрологи советуют не терять эту энергию новолуния зря, ведь это может стать началом нового, яркого жизненного этапа.

 

Что известно о новолунии 29 января
Яркая молодая Луна в небе. Фото: shutterstock.com

Лев — в центре внимания Вселенной

Готовиться к осуществлению самых заветных желаний следует именно Львам. 29 января Львы могут получить неожиданный подарок судьбы. Это может быть встреча, известие или шанс, который откроет перед вами новые горизонты.

Новолуние в знаке Водолея наполнит дни энергией, свежими идеями и неожиданными возможностями. Звезды открывают перед вами двери, которые раньше казались закрытыми. Особенно это касается ваших амбиций в карьере. Если вы давно мечтали о новой должности, старте собственного проекта или даже переезде в другой город или страну, сейчас самое время сделать первые шаги к этому.

 

Какому знаку Зодиака удастся осуществить свои самые заветные мечты в это новолуние 29 января 2025 года - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Этот период благоприятен для того, чтобы строить планы и создавать стратегии. Но главное — верить в свои силы. Новолуние подталкивает вас к общению с новыми людьми, которые могут стать вашими наставниками, партнерами или просто источником вдохновения. Не бойтесь проявить себя: ваши идеи будут услышаны и поддержаны.

Астрологи советуют Львам записывать свои мечты и цели 29 января. Новолуние — это время загадывать желания, которые впоследствии непременно исполнятся. Возьмите себе за правило каждый день работать над этими целями, и уже вскоре вы увидите, как меняется ваша жизнь.

Ранее мы писали, кому звезды пророчат бешеные доходы до конца января. 

Напомним, также мы рассказывали, каким знакам Зодиака стоит готовиться к сложному выбору в конце второго месяца зимы.

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