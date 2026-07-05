Мечты этих знаков Зодиака станут реальностью: их осчастливит Солнце во Льве

Зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Солнце переходит в знак Льва 22 июля и пробудет в этом огненном и темпераментном знаке до 22 августа. Это астрологическое событие несет в себе мощную энергию силы и уверенности. А для трёх знаков Зодиака конец июля станет особенным моментом, когда давние мечты начнут воплощаться в реальность.

Новости.LIVE делится астрологическим прогнозом с тремя счастливчиками, для которых конец июля станет временем важных решений и перемен.

Лев

Солнце входит в ваш знак. И поэтому вам следует ожидать самых значительных положительных перемен в жизни. Последние недели июля подарят энергию, внутреннюю силу и уверенность. Этот период может принести как карьерный рост, так и важные события в личной жизни. Вы можете получить тот импульс, которого вам не хватало. Не откладывайте важные решения. Следует демонстрировать свои таланты и выходить из зоны комфорта.

Овен

Для вас сезон Льва станет глотком свежего воздуха. Вы почувствуете, как внутренний огонь разгорается с новой силой. В жизнь вернётся вера в собственные силы. Вы получите шанс осуществить мечты, связанные с творчеством, любовью или самореализацией. Не бойтесь брать на себя ответственность.

Стрелец

Июль может стать началом большого пути. Этот период откроет вам новые горизонты. Солнце в знаке Льва усилит вашу природную любознательность, жажду знаний и развития. Это будет благоприятное время для того, чтобы сменить работу, приобрести новые знания или реализовать амбициозную идею. Доверяйте своей интуиции и не отказывайтесь от неожиданных возможностей.

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