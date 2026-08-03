Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Праздники Лунный календарь на 3 августа 2026: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Лунный календарь на 3 августа 2026: что нужно сделать, чтобы привлечь удачу

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 05:05
Лунный календарь на 3 августа 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и чего избегать
Лунный календарь, девушка на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Луна продолжает убывать, а ее энергия постепенно переходит от активных действий к осмыслению и завершению. В понедельник, 3 августа, многие люди могут почувствовать желание пересмотреть свои планы, расставить приоритеты и наконец поставить точку. В то же время Луна в Овне придаст решимости и внутреннего импульса, поэтому важно направить эту энергию в нужное русло.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 3 августа, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 3 августа 2026

В понедельник, 3 августа, убывающая Луна будет находиться в Овне. Большую часть дня продлится 20-я лунная сутки.

Как убывающая Луна в Овне повлияет на день

Сочетание энергии убывающей Луны и знака Овна создает довольно необычное настроение. С одной стороны, появляется желание быстро двигаться вперед, принимать решения и брать инициативу в свои руки. С другой — лунный цикл подсказывает, что сейчас важнее завершать дела. Овен усиливает смелость и уверенность. Многие люди почувствуют прилив мотивации. Поэтому в этот день особенно важно сочетать решительность с рассудительностью. 20-е лунные сутки способствуют переосмыслению собственных достижений. Становится легче понять, какие цели остаются актуальными, а от каких пора отказаться.

Что полезно делать 3 августа

Убывающая Луна призывает не торопиться, а действовать взвешенно и последовательно. Это удачный день для дел, которые помогают навести порядок не только вокруг себя, но и в собственных мыслях.

Читайте также:

Лунный календарь советует посвятить день следующим делам:

  • завершать рабочие проекты;
  • выполнять обещания;
  • избавляться от ненужных вещей дома или на рабочем месте;
  • планировать важные дела на август;
  • заниматься физической активностью, которая доставляет удовольствие;
  • учиться;
  • совершенствовать профессиональные навыки;
  • уделить время отдыху, чтобы восстановить силы после насыщенного периода.

Чего нельзя делать 3 августа

Несмотря на решительную энергетику Овна, спешка может стать главной ошибкой этого дня. Лунный календарь советует не позволять эмоциям брать верх над здравым смыслом.

Сегодня лучше не:

  • принимать решения под влиянием гнева или обиды;
  • вступать в конфликты из-за мелочей;
  • перегружать себя делами;
  • тратить силы на то, что давно утратило для вас ценность.

Символ дня

Символом 20-го лунного часа является Орел. Он олицетворяет мудрость и способность увидеть ситуацию шире.

Главный совет дня

Не тратьте силы на борьбу с тем, что уже невозможно изменить. Лучше используйте этот день, чтобы завершить важные дела, сделать выводы и уверенно двигаться вперед.

Аффирмация дня

"Я спокойно завершаю важные дела (можно назвать, что именно), доверяю своим силам и уверенно открываю двери новым возможностям".

Цвет дня

Красный. Он символизирует решительность и смелость. Но в то же время напоминает, что силу следует использовать мудро.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 3 августа

Овен

Луна в вашем знаке придаст энергии, решимости и уверенности. Это хороший день для завершения важных дел.

Лев

Ваша харизма и оптимизм помогут легко находить общий язык с людьми. День благоприятен для деловых встреч, творческих проектов и принятия решений.

Стрелец

Вы почувствуете прилив вдохновения и желание двигаться вперед. Это удачный момент для обучения, планирования новых проектов и работы над личными целями.

Ранее мы делились лунным календарем дел на август 2026 года, который подскажет, какие дни наиболее благоприятны для новых начинаний и великих свершений.

Также мы рассказывали, кто из знаков Зодиака добьется финансового успеха в августе.

знаки Зодиака 3 августа лунный календарь Фазы Луны
Мира Ориони - Редактор
Автор:
Мира Ориони
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации