Лунный календарь на 3 августа 2026: фаза Луны, как привлечь удачу и чего избегать

Лунный календарь, девушка на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Луна продолжает убывать, а ее энергия постепенно переходит от активных действий к осмыслению и завершению. В понедельник, 3 августа, многие люди могут почувствовать желание пересмотреть свои планы, расставить приоритеты и наконец поставить точку. В то же время Луна в Овне придаст решимости и внутреннего импульса, поэтому важно направить эту энергию в нужное русло.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 3 августа, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 3 августа 2026

В понедельник, 3 августа, убывающая Луна будет находиться в Овне. Большую часть дня продлится 20-я лунная сутки.

Как убывающая Луна в Овне повлияет на день

Сочетание энергии убывающей Луны и знака Овна создает довольно необычное настроение. С одной стороны, появляется желание быстро двигаться вперед, принимать решения и брать инициативу в свои руки. С другой — лунный цикл подсказывает, что сейчас важнее завершать дела. Овен усиливает смелость и уверенность. Многие люди почувствуют прилив мотивации. Поэтому в этот день особенно важно сочетать решительность с рассудительностью. 20-е лунные сутки способствуют переосмыслению собственных достижений. Становится легче понять, какие цели остаются актуальными, а от каких пора отказаться.

Что полезно делать 3 августа

Убывающая Луна призывает не торопиться, а действовать взвешенно и последовательно. Это удачный день для дел, которые помогают навести порядок не только вокруг себя, но и в собственных мыслях.

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Лунный календарь советует посвятить день следующим делам:

завершать рабочие проекты;

выполнять обещания;

избавляться от ненужных вещей дома или на рабочем месте;

планировать важные дела на август;

заниматься физической активностью, которая доставляет удовольствие;

учиться;

совершенствовать профессиональные навыки;

уделить время отдыху, чтобы восстановить силы после насыщенного периода.

Чего нельзя делать 3 августа

Несмотря на решительную энергетику Овна, спешка может стать главной ошибкой этого дня. Лунный календарь советует не позволять эмоциям брать верх над здравым смыслом.

Сегодня лучше не:

принимать решения под влиянием гнева или обиды;

вступать в конфликты из-за мелочей;

перегружать себя делами;

тратить силы на то, что давно утратило для вас ценность.

Символ дня

Символом 20-го лунного часа является Орел. Он олицетворяет мудрость и способность увидеть ситуацию шире.

Главный совет дня

Не тратьте силы на борьбу с тем, что уже невозможно изменить. Лучше используйте этот день, чтобы завершить важные дела, сделать выводы и уверенно двигаться вперед.

Аффирмация дня

"Я спокойно завершаю важные дела (можно назвать, что именно), доверяю своим силам и уверенно открываю двери новым возможностям".

Цвет дня

Красный. Он символизирует решительность и смелость. Но в то же время напоминает, что силу следует использовать мудро.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 3 августа

Овен

Луна в вашем знаке придаст энергии, решимости и уверенности. Это хороший день для завершения важных дел.

Лев

Ваша харизма и оптимизм помогут легко находить общий язык с людьми. День благоприятен для деловых встреч, творческих проектов и принятия решений.

Стрелец

Вы почувствуете прилив вдохновения и желание двигаться вперед. Это удачный момент для обучения, планирования новых проектов и работы над личными целями.

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