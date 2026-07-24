Лунный календарь на 24 июля 2026: три вещи, которых сегодня стоит избегать
Луна в знаке Стрельца продолжает расти и постепенно приближается к полнолунию. В пятницу, 24 июля, энергетика дня будет меняться дважды, поэтому многие могут почувствовать, как настроение постепенно переходит от глубоких размышлений к активности. Но в то же время этот день потребует умения правильно направить внутреннюю энергию.
Новини.LIVE рассказывают, какая фаза Луны будет 24 июля, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.
Фаза Луны сегодня, 24 июля 2026 года
В пятницу, 24 июля, Луна будет расти в знаке Скорпиона до 2:06 по киевскому времени, а затем перейдет в знак Стрельца. День пройдет под влиянием сразу двух лунных суток. До 14:33 продлятся 10-е лунные сутки, которые считаются одним из лучших периодов для укрепления семейных связей и развития важных дел. Затем начнутся 11-е лунные сутки — одни из самых мощных по своей энергетике, когда люди могут почувствовать прилив сил, вдохновения и желания действовать.
Как Луна повлияет на день
Луна в знаке Стрельца подарит этому дню легкую и позитивную атмосферу. Многие люди почувствуют прилив оптимизма. Появится стремление смотреть вперед, открывать новые возможности и расширять собственные горизонты.
До 14:33 настроение также будут определять 10-е лунное сутки. В это время может появиться ощущение стабильности, желание строить долгосрочные планы. После начала 11-х лунных суток энергетика дня резко усилится. Многие почувствуют прилив физических и творческих сил, уверенность в собственных возможностях и желание действовать активнее. В то же время энергия станет настолько сильной, что ее будет трудно скрыть — она будет проявляться в словах, решениях и поступках.
Какие дела сегодня, 24 июля, будут удачными
Лунный календарь указывает, что в этот день стоит максимально использовать прилив энергии и вдохновения. Особенно благоприятно:
- начинать новые долгосрочные проекты;
- работать над сложными задачами;
- заниматься спортом или активным отдыхом;
- учиться и приобретать новые навыки;
- проводить важные деловые встречи;
- планировать путешествия;
- укреплять отношения с семьей.
Чего нельзя делать 24 июля
Несмотря на мощную энергетику дня, лунный календарь советует не забывать об осторожности. Некоторые поступки могут привести к потере сил или ненужным конфликтам.
Сегодня лучше избегать:
- пассивности и бездействия;
- дел, которые отнимают много энергии, но не приносят результата;
- необдуманных споров и борьбы за собственную правоту.
Символ дня
До 14:33 символом остается Фонтан. Он олицетворяет мощный поток жизненной энергии, развито. После начала 11-х лунных суток символом становится Огненный меч, символизирующий внутреннюю силу, решительность и готовность преодолевать любые препятствия.
Ритуал дня
Чтобы настроиться на успех, найдите 15-20 минут и запишите:
- три главные цели, которых хотите достичь;
- один навык, которым давно мечтали овладеть;
- одну привычку, которая поможет вам приблизиться к желаемому результату.
После этого сделайте небольшой первый шаг к одной из своих целей. Даже символическое действие поможет закрепить намерение и использовать энергию дня максимально эффективно.
Главный совет дня
Не сдерживайте свой потенциал. Сегодня внутренней энергии может быть значительно больше, чем обычно, поэтому важно направить ее на развитие, обучение и дела, которые действительно приближают вас к желаемому будущему.
Аффирмация дня
"Я уверенно иду вперед. Моя энергия работает на мой успех, а каждый день открывает новые возможности".
Цвет дня
Синий. Этот цвет ассоциируется со спокойствием, мудростью, ясностью мыслей и стремлением к новым знаниям. Он помогает сохранять внутреннее равновесие и уверенность даже в насыщенный событиями день.
Каким знакам Зодиака больше всего повезет 24 июля
Стрелец
После перехода Луны в ваш знак у вас усилится оптимизм, вдохновение и желание действовать. День может принести интересные знакомства, новые возможности для развития или хорошие новости, которых вы давно ждали.
Лев
Мощная энергетика 11-го лунного суток гармонично соединится с вашей природной уверенностью. Это благоприятное время для творчества, профессиональных успехов и важных личных решений.
Овен
Вы почувствуете прилив сил и мотивации. Появится желание завершить старые дела и взяться за новые проекты. Ваша решительность поможет быстро приблизиться к поставленным целям.
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