Лунный календарь на 24 июля 2026: три вещи, которых сегодня стоит избегать

Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Луна в знаке Стрельца продолжает расти и постепенно приближается к полнолунию. В пятницу, 24 июля, энергетика дня будет меняться дважды, поэтому многие могут почувствовать, как настроение постепенно переходит от глубоких размышлений к активности. Но в то же время этот день потребует умения правильно направить внутреннюю энергию.

Новини.LIVE рассказывают, какая фаза Луны будет 24 июля, что советует лунный календарь, как привлечь удачу и каких ошибок следует избегать.

Фаза Луны сегодня, 24 июля 2026 года

В пятницу, 24 июля, Луна будет расти в знаке Скорпиона до 2:06 по киевскому времени, а затем перейдет в знак Стрельца. День пройдет под влиянием сразу двух лунных суток. До 14:33 продлятся 10-е лунные сутки, которые считаются одним из лучших периодов для укрепления семейных связей и развития важных дел. Затем начнутся 11-е лунные сутки — одни из самых мощных по своей энергетике, когда люди могут почувствовать прилив сил, вдохновения и желания действовать.

Как Луна повлияет на день

Луна в знаке Стрельца подарит этому дню легкую и позитивную атмосферу. Многие люди почувствуют прилив оптимизма. Появится стремление смотреть вперед, открывать новые возможности и расширять собственные горизонты.

До 14:33 настроение также будут определять 10-е лунное сутки. В это время может появиться ощущение стабильности, желание строить долгосрочные планы. После начала 11-х лунных суток энергетика дня резко усилится. Многие почувствуют прилив физических и творческих сил, уверенность в собственных возможностях и желание действовать активнее. В то же время энергия станет настолько сильной, что ее будет трудно скрыть — она будет проявляться в словах, решениях и поступках.

Какие дела сегодня, 24 июля, будут удачными

Лунный календарь указывает, что в этот день стоит максимально использовать прилив энергии и вдохновения. Особенно благоприятно:

начинать новые долгосрочные проекты;

работать над сложными задачами;

заниматься спортом или активным отдыхом;

учиться и приобретать новые навыки;

проводить важные деловые встречи;

планировать путешествия;

укреплять отношения с семьей.

Чего нельзя делать 24 июля

Несмотря на мощную энергетику дня, лунный календарь советует не забывать об осторожности. Некоторые поступки могут привести к потере сил или ненужным конфликтам.

Сегодня лучше избегать:

пассивности и бездействия;

дел, которые отнимают много энергии, но не приносят результата;

необдуманных споров и борьбы за собственную правоту.

Символ дня

До 14:33 символом остается Фонтан. Он олицетворяет мощный поток жизненной энергии, развито. После начала 11-х лунных суток символом становится Огненный меч, символизирующий внутреннюю силу, решительность и готовность преодолевать любые препятствия.

Ритуал дня

Чтобы настроиться на успех, найдите 15-20 минут и запишите:

три главные цели, которых хотите достичь;

один навык, которым давно мечтали овладеть;

одну привычку, которая поможет вам приблизиться к желаемому результату.

После этого сделайте небольшой первый шаг к одной из своих целей. Даже символическое действие поможет закрепить намерение и использовать энергию дня максимально эффективно.

Главный совет дня

Не сдерживайте свой потенциал. Сегодня внутренней энергии может быть значительно больше, чем обычно, поэтому важно направить ее на развитие, обучение и дела, которые действительно приближают вас к желаемому будущему.

Аффирмация дня

"Я уверенно иду вперед. Моя энергия работает на мой успех, а каждый день открывает новые возможности".

Цвет дня

Синий. Этот цвет ассоциируется со спокойствием, мудростью, ясностью мыслей и стремлением к новым знаниям. Он помогает сохранять внутреннее равновесие и уверенность даже в насыщенный событиями день.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 24 июля

Стрелец

После перехода Луны в ваш знак у вас усилится оптимизм, вдохновение и желание действовать. День может принести интересные знакомства, новые возможности для развития или хорошие новости, которых вы давно ждали.

Лев

Мощная энергетика 11-го лунного суток гармонично соединится с вашей природной уверенностью. Это благоприятное время для творчества, профессиональных успехов и важных личных решений.

Овен

Вы почувствуете прилив сил и мотивации. Появится желание завершить старые дела и взяться за новые проекты. Ваша решительность поможет быстро приблизиться к поставленным целям.

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