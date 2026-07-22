Лунный календарь на 22 июля 2026: кому Луна принесет настоящую удачу
После первой четверти, ставшей важной энергетической точкой, Луна продолжает расти и постепенно приближается к полнолунию. Сегодня, 22 июля, многие люди почувствуют готовность к переменам. Это шанс оставить в прошлом старое. А три знака Зодиака смогут ощутить особую поддержку Вселенной.
Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 22 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака особенно повезет.
Фаза Луны сегодня, 22 июля 2026 года
Среда, 22 июля, пройдет под влиянием сразу двух лунных дней. До 12:12 продлятся 8-е лунные сутки, символизирующие обновление и переосмысление. А после начнутся 9-е лунные сутки, когда стоит быть более внимательными к собственным эмоциям, словам и поступкам. В течение всего дня Луна будет находиться в знаке Скорпиона, усиливая интуицию и стремление докопаться до истины.
Как растущая Луна в Скорпионе повлияет на день
Луна в Скорпионе делает людей более проницательными, внимательными к деталям и эмоциям окружающих. Вместе с тем стоит контролировать собственные эмоции.
До полудня 22 июля энергия дня способствует внутренним изменениям, отказу от старых привычек. После 12:12 астрологи советуют не поддаваться негативным эмоциям, избегать конфликтов и не делать поспешных выводов. День требует спокойного подхода к любым важным вопросам.
Какие дела сегодня, 22 июля, будут удачными
Лунный календарь рекомендует посвятить день делам, требующим внимательности и внутренней концентрации. Благоприятно:
- работать над долгосрочными целями;
- завершать старые дела;
- изучать новое;
- проводить переговоры;
- работать над творческими проектами;
- проводить больше времени с семьей;
- прислушиваться к интуиции.
Чего нельзя делать 22 июля
Эмоциональный фон может быть нестабильным. Астрологи советуют избегать:
- конфликтов;
- импульсивных покупок;
- резких кадровых или финансовых решений;
- чрезмерной самокритики;
- поспешных выводов.
Символ дня
Символом 8-х лунных суток является Огонь. Его связывают с очищением, обновлением и возможностью оставить прошлое позади. А символом 9-го лунного дня является Летучая мышь. Ее связывают с внутренним поиском, интуицией и способностью видеть скрытое.
Ритуал дня
Такой простой ритуал поможет лучше понять собственные приоритеты. Найдите 15 минут для себя и запишите:
- три вещи, за которые вы благодарны;
- одну привычку, от которой хотите отказаться;
- одну цель, которой готовы посвятить ближайшие недели.
Главный совет дня
Не бойтесь менять то, что больше не приносит пользы. Иногда именно отказ от лишнего открывает путь к новым возможностям.
Аффирмация дня
"Я отпускаю прошлое, доверяю себе и уверенно создаю будущее, о котором мечтаю".
Цвет дня
Бордовый. Он символизирует силу воли, уверенность и внутреннюю стойкость.
Счастливое число дня
Удачу сегодня может принести девятка — число завершения, мудрости и перехода к новому этапу.
Каким знакам Зодиака больше всего повезет 22 июля
Дева
День благоприятен для работы, учебы и финансовых дел. Ваша внимательность к деталям сегодня поможет вам найти правильное решение.
Скорпион
Луна в вашем знаке может усилить интуицию и уверенность в себе. Это хороший момент для важных разговоров, творческих проектов и завершения давних дел.
Стрелец
Сегодня у вас появится шанс расширить горизонты: благодаря новым знакомствам, интересным предложениям или обучению. Не отказывайтесь от возможностей.
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