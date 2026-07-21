Лунный календарь на 21 июля 2026: кому Луна принесет невероятную удачу

Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE

Мира Ориони Редактор

Энергия Луны сегодня, 21 июля, будет побуждать переходить от планов к реальным действиям. А все потому, что нас ждет первая четверть. Этот день принесет больше внутренней решимости. А трем знакам Зодиака улыбнется настоящая удача.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 21 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака особенно повезет.

Фаза Луны сегодня, 21 июля 2026 года

Во вторник, 21 июля, Луна достигает фазы первой четверти — это одна из четырех основных фаз лунного цикла. В этот момент с Земли видна ровно половина освещённого лунного диска.

Согласно лунному календарю, до 10:58 длится 7-е лунное сутки, после чего начинаются 8-е. До 14:34 Луна будет находиться в знаке Весов, а затем перейдёт в Скорпион, что изменит общее настроение дня с лёгкости на большую эмоциональную глубину и сосредоточенность.

Каким будет этот день 21 июля

Первая четверть часто становится своеобразной точкой проверки. Если после новолуния вы поставили перед собой новые цели, то сейчас стоит оценить первые результаты и понять, движетесь ли вы в правильном направлении. Это хорошее время для активных действий, но они должны быть продуманными. Если возникнут трудности, не стоит воспринимать их как неудачу.

До второй половины дня Луна будет находиться в Весах, помогая договариваться, искать компромиссы и работать в команде. Это хорошее время для встреч, переговоров, творческих идей и совместных проектов. После перехода в Скорпион эмоции могут усилиться. Усилится желание разобраться в сложных вопросах, завершить давние дела.

Какие дела сегодня, 21 июля, будут удачными

Лунный календарь советует использовать этот день для решений, которые давно требовали внимания. Благоприятно:

завершать начатые дела;

проводить важные переговоры;

принимать взвешенные решения;

работать над долгосрочными задачами;

учиться;

заниматься физической активностью.

Чего нельзя делать 21 июля

Несмотря на активную энергетику дня, лучше избегать крайностей. Нельзя:

действовать под влиянием эмоций;

провоцировать конфликты;

откладывать важные дела из-за сомнений;

принимать поспешные финансовые решения;

переутомляться.

Символ дня

Символом этих лунных суток является феникс. Его связывают с обновлением и внутренним преображением.

Ритуал дня

Попробуйте вечером выделить несколько минут, чтобы переосмыслить последние недели. Спросите себя:

Что уже удалось?

Какие привычки помогают двигаться вперед?

От чего пора отказаться?

После этого запишите один конкретный шаг, который вы сделаете уже завтра.

Главный совет дня

Не бойтесь менять план, если видите лучший путь к своей цели.

Аффирмация дня

"Я смело иду вперед, доверяю своим решениям и открываю новые возможности для развития".

Цвет дня

Синий. Он символизирует внутреннее равновесие, мудрость и ясность мыслей.

Счастливое число дня

Удачу сегодня принесет восьмерка, символизирующая стойкость и силу воли.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 21 июля

Этим знакам Зодиака улыбнется удача больше всего:

Телец

Вы почувствуете, что последние усилия начинают приносить результат. День будет благоприятен для решения рабочих и финансовых вопросов.

Рак

Это хорошее время, чтобы разобраться в собственных приоритетах. Интуиция поможет принять решение, которое еще недавно казалось сложным. Также возможны приятные новости.

Скорпион

После перехода Луны в ваш знак у вас может появиться больше уверенности и внутренней силы. Это удачный день для важных разговоров, творчества и работы над целями.

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