Ua
Главная Праздники Лунный календарь на 21 июля 2026: кому Луна принесет невероятную удачу

Лунный календарь на 21 июля 2026: кому Луна принесет невероятную удачу

21 июля 2026 05:45
Лунный календарь, силуэт девушки на фоне Луны. Коллаж: Новини.LIVE
Мира Ориони
Редактор

Энергия Луны сегодня, 21 июля, будет побуждать переходить от планов к реальным действиям. А все потому, что нас ждет первая четверть. Этот день принесет больше внутренней решимости. А трем знакам Зодиака улыбнется настоящая удача.

Новини.LIVE рассказывает, какая фаза Луны будет 21 июля, что советует лунный календарь и каким знакам Зодиака особенно повезет.

Фаза Луны сегодня, 21 июля 2026 года

Во вторник, 21 июля, Луна достигает фазы первой четверти — это одна из четырех основных фаз лунного цикла. В этот момент с Земли видна ровно половина освещённого лунного диска.

Согласно лунному календарю, до 10:58 длится 7-е лунное сутки, после чего начинаются 8-е. До 14:34 Луна будет находиться в знаке Весов, а затем перейдёт в Скорпион, что изменит общее настроение дня с лёгкости на большую эмоциональную глубину и сосредоточенность.

Каким будет этот день 21 июля

Первая четверть часто становится своеобразной точкой проверки. Если после новолуния вы поставили перед собой новые цели, то сейчас стоит оценить первые результаты и понять, движетесь ли вы в правильном направлении. Это хорошее время для активных действий, но они должны быть продуманными. Если возникнут трудности, не стоит воспринимать их как неудачу.

До второй половины дня Луна будет находиться в Весах, помогая договариваться, искать компромиссы и работать в команде. Это хорошее время для встреч, переговоров, творческих идей и совместных проектов. После перехода в Скорпион эмоции могут усилиться. Усилится желание разобраться в сложных вопросах, завершить давние дела.

Какие дела сегодня, 21 июля, будут удачными

Лунный календарь советует использовать этот день для решений, которые давно требовали внимания. Благоприятно:

  • завершать начатые дела;
  • проводить важные переговоры;
  • принимать взвешенные решения;
  • работать над долгосрочными задачами;
  • учиться;
  • заниматься физической активностью.

Чего нельзя делать 21 июля

Несмотря на активную энергетику дня, лучше избегать крайностей. Нельзя:

  • действовать под влиянием эмоций;
  • провоцировать конфликты;
  • откладывать важные дела из-за сомнений;
  • принимать поспешные финансовые решения;
  • переутомляться.

Символ дня

Символом этих лунных суток является феникс. Его связывают с обновлением и внутренним преображением.

Ритуал дня

Попробуйте вечером выделить несколько минут, чтобы переосмыслить последние недели. Спросите себя:

  • Что уже удалось?
  • Какие привычки помогают двигаться вперед?
  • От чего пора отказаться?

После этого запишите один конкретный шаг, который вы сделаете уже завтра.

Главный совет дня

Не бойтесь менять план, если видите лучший путь к своей цели.

Аффирмация дня

"Я смело иду вперед, доверяю своим решениям и открываю новые возможности для развития".

Цвет дня

Синий. Он символизирует внутреннее равновесие, мудрость и ясность мыслей.

Счастливое число дня

Удачу сегодня принесет восьмерка, символизирующая стойкость и силу воли.

Каким знакам Зодиака больше всего повезет 21 июля

Этим знакам Зодиака улыбнется удача больше всего:
Телец

Вы почувствуете, что последние усилия начинают приносить результат. День будет благоприятен для решения рабочих и финансовых вопросов.

Рак

Это хорошее время, чтобы разобраться в собственных приоритетах. Интуиция поможет принять решение, которое еще недавно казалось сложным. Также возможны приятные новости.

Скорпион

После перехода Луны в ваш знак у вас может появиться больше уверенности и внутренней силы. Это удачный день для важных разговоров, творчества и работы над целями.

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака Марс в Близнецах поможет достичь амбициозных целей до 11 августа.

Также мы делились информацией о том, кто осуществит заветные мечты до конца июля 2026 года.