Новолуние 27 апреля 2025 — какой знак Зодиака осуществит заветные мечты

Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Уже в это воскресенье, 27 апреля, нас ждет мощное астрологическое событие — новолуние в знаке Тельца. По прогнозам астрологов, в этот период откроется портал для глубоких трансформаций и планирования новых свершений. А для одного знака Зодиака это еще и будет время, когда выпадет шанс воплотить свои самые заветные мечты в реальность.

Кто из представителей зодиакального круга получит зеленый свет от Вселенной и каких положительных изменений ему ждать в жизни, узнавайте в точном астрологическом прогнозе от Новини.LIVE.

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Главным счастливчиком этого новолуния 27 апреля будет Скорпион. Именно для представителей этого знака Зодиака Вселенная откроет двери к мечтам, которые казались слишком амбициозными или даже нереальными. Молодая Луна в надежном и мудром знаке Тельца будет идеальным моментом, чтобы сделать первый шаг к большой цели, даже если раньше вы сомневались в своих силах.

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Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Если вы давно мечтаете сменить карьеру, начать собственное дело или признаться в чувствах — астрологи советуют срочно действовать. Поддержка планет настолько мощная, что даже одна ваша мысль, озвученная вслух, может запустить цепь позитивных событий. Также помните: не стоит игнорировать интуицию. Она станет главным компасом.

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