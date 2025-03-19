Самые лучшие стихи и цитаты Лины Костенко об Украине — день рождения поэтессы

Украинская поэтесса Лина Костенко на церемонии вручения Ордена Почетного легиона в Киеве в 2022 году. Фото: Укринформ

Каждый сознательный украинец знает, что 19 марта свой день рождения отмечает легендарная поэтесса Лина Костенко. Поэтому к этому празднику мы подготовили подборку самых лучших стихов и цитат, которые написала и сказала в свое время знаменитость об Украине.

Новини.LIVE делится подборкой стихов и цитат об Украине.

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Стихи Лины Костенко об Украине

Усе моє, все зветься Україна

Буває часом сліпну від краси.

Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, —

оці степи, це небо, ці ліси,

усе так гарно, чисто, незрадливо,

усе як є — дорога, явори,

усе моє, все зветься — Україна.

Така краса, висока і нетлінна,

що хоч спинись і з Богом говори.

***

І щось в мені таке велить

збіліти в гнів до сотого коліна!

І щось в мені таке болить,

що це і є, напевно, Україна.

***

Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.

І наше діло праведне й святе.

Бо хто за що, а ми за незалежність.

Отож нам так і важко через те.

Лина Костенко на литературном вечере в 2006 году. Фото: Pinterest

Цитаты Лины Костенко об Украине

А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.

***

Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закoпyвaли у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є.

***

Скільки нас, людства, вже є на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці, дивна-предивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер.

***

Україна пручається, як Лаокоон, обплутаний зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче почути.

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