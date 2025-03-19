Самые лучшие стихи и цитаты Лины Костенко об Украине — день рождения поэтессы

Лине Костенко 95 лет — подборка стихов и цитат об Украине
Каждый сознательный украинец знает, что 19 марта свой день рождения отмечает легендарная поэтесса Лина Костенко. Поэтому к этому празднику мы подготовили подборку самых лучших стихов и цитат, которые написала и сказала в свое время знаменитость об Украине.
Новини.LIVE делится подборкой стихов и цитат об Украине.
Стихи Лины Костенко об Украине
Усе моє, все зветься Україна
Буває часом сліпну від краси.
Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, —
оці степи, це небо, ці ліси,
усе так гарно, чисто, незрадливо,
усе як є — дорога, явори,
усе моє, все зветься — Україна.
Така краса, висока і нетлінна,
що хоч спинись і з Богом говори.
***
І щось в мені таке велить
збіліти в гнів до сотого коліна!
І щось в мені таке болить,
що це і є, напевно, Україна.
***
Ми воїни. Не ледарі. Не лежні.
І наше діло праведне й святе.
Бо хто за що, а ми за незалежність.
Отож нам так і важко через те.
Цитаты Лины Костенко об Украине
А ви думали, що Україна так просто. Україна — це супер. Україна — це ексклюзив. По ній пройшли всі катки історії. На ній відпрацьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни.
***
Ми унікальна нація. У нас хліборобів морили голодом. Режисери ставили спектаклі у концтаборах. Поетів закoпyвaли у вічну мерзлоту. У кого ще є атомний саркофаг? А у нас є.
***
Скільки нас, людства, вже є на планеті? Мільярдів шість? І серед них українці, дивна-предивна нація, яка живе тут з правіку, а свою незалежну державу будує оце аж тепер.
***
Україна пручається, як Лаокоон, обплутаний зміями. Вона німо кричить, але світ не чує. Або не хоче почути.
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