Когда в августе 2026 будут праздники и выходные: календарь важных дат в Украине

Празднование Дня Независимости в Украине. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Август в Украине — самый важный период года. Ведь мы отмечаем одну из главных дат, которая напоминает нам о том, что мы — свободный народ и сильная нация, — День Независимости. В этом месяце также отмечаются и другие важные даты, в частности День молодежи, День флага и День авиации.

Новини.LIVE делится полным календарем праздников, памятных дат и выходных на август 2026 года.

Когда выходные и рабочие дни в августе 2026 года

Украина продолжает бороться за мир, военное положение продолжается. Поэтому "праздничных" выходных не будет. В соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительные выходные дни отменены. Это касается государственных учреждений и предприятий. В то же время частные компании имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительный отдых в связи с крупными государственными праздниками.

В августе будет 31 день:

рабочие — 21;

выходные (суббота и воскресенье) — 10.

Выходными в последний летний месяц станут следующие даты:

1 и 2 августа;

8 и 9 августа;

15 и 16 августа;

22 и 23 августа;

29 и 30 августа.

Женщина делает записи в дневник. Фото: istockphoto.com

Главные даты августа 2026 года в Украине

В этом месяце украинцы будут отмечать ряд важных событий:

2 августа — День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

— День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины; 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины;

— День войск связи Вооруженных сил Украины; 12 августа — Международный день молодежи и День молодежи Украины;

— Международный день молодежи и День молодежи Украины; 23 августа — День государственного флага Украины;

— День государственного флага Украины; 24 августа — День Независимости Украины;

— День Независимости Украины; 29 августа — День памяти защитников Украины и День авиации Украины.

Календарь праздников на август 2026 года

Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на август 2026 года:

1 августа — День подруги, День инкассатора, Всемирный день борьбы с раком лёгких, Международный день блюзовой музыки;

— День подруги, День инкассатора, Всемирный день борьбы с раком лёгких, Международный день блюзовой музыки; 2 августа — День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины , День памяти погибших воинов-десантников разных времён и поколений, День рождения почтового ящика, День сестер;

— , День памяти погибших воинов-десантников разных времён и поколений, День рождения почтового ящика, День сестер; 3 августа — Всемирный день арбуза;

— Всемирный день арбуза; 4 августа — День спелеолога, День рождения шампанского;

— День спелеолога, День рождения шампанского; 5 августа — Всемирный день устриц, Международный день светофора;

— Всемирный день устриц, Международный день светофора; 6 августа — День города Коломыя , Международный день "Врачи мира за мир";

— , Международный день "Врачи мира за мир"; 7 августа — Международный день пива;

— Международный день пива; 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины ; День альпиниста; Международный день офтальмологии; Всемирный день кошек;

— ; День альпиниста; Международный день офтальмологии; Всемирный день кошек; 9 августа — День строителя, Всемирный день книголюбов, День работников ветеринарной медицины;

— День строителя, Всемирный день книголюбов, День работников ветеринарной медицины; 10 августа — Международный день влогинга;

— Международный день влогинга; 12 августа — Международный день молодежи и День молодежи Украины , Всемирный день каллиграфии;

— , Всемирный день каллиграфии; 13 августа — Всемирный день левшей;

— Всемирный день левшей; 15 августа — День города Тернополь , День археолога, Всемирный день медоносных пчел, Всемирный день бездомных животных;

— , День археолога, Всемирный день медоносных пчел, Всемирный день бездомных животных; 16 августа — Всемирный день воздушного змея;

— Всемирный день воздушного змея; 17 августа — Международный день черной кошки;

— Международный день черной кошки; 18 августа — Всемирный день исследования рака молочной железы, Международный день Пино Нуар;

— Всемирный день исследования рака молочной железы, Международный день Пино Нуар; 19 августа — День пчеловода Украины , Всемирный день фотографии, Всемирный день гуманитарной помощи;

— , Всемирный день фотографии, Всемирный день гуманитарной помощи; 20 августа — Международный день медицинского транспорта, Всемирный день лени;

— Международный день медицинского транспорта, Всемирный день лени; 21 августа — Международный день памяти жертв терроризма;

— Международный день памяти жертв терроризма; 22 августа — Всемирный день фольклора, Всемирный день растительного молока;

— Всемирный день фольклора, Всемирный день растительного молока; 23 августа — День государственного флага Украины , Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма; Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации;

— , Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма; Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации; 24 августа — День независимости Украины ;

— ; 26 августа — Международный день актера, Международный день собак;

— Международный день актера, Международный день собак; 27 августа — День сала;

— День сала; 28 августа — День памяти Ивана Франко , Всемирный день нарцисса;

— , Всемирный день нарцисса; 29 августа — День памяти защитников Украины , День дальнобойщика;

— , День дальнобойщика; 30 августа — День авиации Украины ; Международный день каберне, Международный день жертв насильственных исчезновений;

— ; день каберне, Международный день жертв насильственных исчезновений; 31 августа — День рождения города Ровно, День шахтера.

​Также делимся православным церковным календарем праздников на август 2026 года. Он подскажет, когда мы встретим Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, сколько продлится Успенский пост и когда будет Успение Пресвятой Богородицы.