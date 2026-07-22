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Когда в августе 2026 будут праздники и выходные: календарь важных дат в Украине

22 июля 2026 06:02
Празднование Дня Независимости в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Илона Мазур
Редактор

Август в Украине — самый важный период года. Ведь мы отмечаем одну из главных дат, которая напоминает нам о том, что мы — свободный народ и сильная нация, — День Независимости. В этом месяце также отмечаются и другие важные даты, в частности День молодежи, День флага и День авиации.

Новини.LIVE делится полным календарем праздников, памятных дат и выходных на август 2026 года.

Когда выходные и рабочие дни в августе 2026 года

Украина продолжает бороться за мир, военное положение продолжается. Поэтому "праздничных" выходных не будет. В соответствии с Законом Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" дополнительные выходные дни отменены. Это касается государственных учреждений и предприятий. В то же время частные компании имеют право самостоятельно решать, предоставлять ли своим работникам дополнительный отдых в связи с крупными государственными праздниками.

В августе будет 31 день:

  • рабочие — 21;
  • выходные (суббота и воскресенье) — 10.

Выходными в последний летний месяц станут следующие даты:

  • 1 и 2 августа;
  • 8 и 9 августа;
  • 15 и 16 августа;
  • 22 и 23 августа;
  • 29 и 30 августа.

 

Женщина делает записи в дневник. Фото: istockphoto.com

Главные даты августа 2026 года в Украине

В этом месяце украинцы будут отмечать ряд важных событий:

  • 2 августа — День Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • 8 августа — День войск связи Вооруженных сил Украины;
  • 12 августа — Международный день молодежи и День молодежи Украины;
  • 23 августа — День государственного флага Украины;
  • 24 августа — День Независимости Украины;
  • 29 августа — День памяти защитников Украины и День авиации Украины.

Календарь праздников на август 2026 года

Ознакомьтесь с полным списком государственных, профессиональных и международных праздников на август 2026 года:

  • 1 августа — День подруги, День инкассатора, Всемирный день борьбы с раком лёгких, Международный день блюзовой музыки;
  • 2 августаДень Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, День памяти погибших воинов-десантников разных времён и поколений, День рождения почтового ящика, День сестер;
  • 3 августа — Всемирный день арбуза;
  • 4 августа — День спелеолога, День рождения шампанского;
  • 5 августа — Всемирный день устриц, Международный день светофора;
  • 6 августаДень города Коломыя, Международный день "Врачи мира за мир";
  • 7 августа — Международный день пива;
  • 8 августаДень войск связи Вооруженных сил Украины; День альпиниста; Международный день офтальмологии; Всемирный день кошек;
  • 9 августа — День строителя, Всемирный день книголюбов, День работников ветеринарной медицины;
  • 10 августа — Международный день влогинга;
  • 12 августаМеждународный день молодежи и День молодежи Украины, Всемирный день каллиграфии;
  • 13 августа — Всемирный день левшей;
  • 15 августаДень города Тернополь, День археолога, Всемирный день медоносных пчел, Всемирный день бездомных животных;
  • 16 августа — Всемирный день воздушного змея;
  • 17 августа — Международный день черной кошки;
  • 18 августа — Всемирный день исследования рака молочной железы, Международный день Пино Нуар;
  • 19 августаДень пчеловода Украины, Всемирный день фотографии, Всемирный день гуманитарной помощи;
  • 20 августа — Международный день медицинского транспорта, Всемирный день лени;
  • 21 августа — Международный день памяти жертв терроризма;
  • 22 августа — Всемирный день фольклора, Всемирный день растительного молока;
  • 23 августаДень государственного флага Украины, Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма; Международный день памяти жертв работорговли и ее ликвидации;
  • 24 августаДень независимости Украины;
  • 26 августа — Международный день актера, Международный день собак;
  • 27 августа — День сала;
  • 28 августаДень памяти Ивана Франко, Всемирный день нарцисса;
  • 29 августаДень памяти защитников Украины, День дальнобойщика;
  • 30 августаДень авиации Украины; Международный день каберне, Международный день жертв насильственных исчезновений;
  • 31 августаДень рождения города Ровно, День шахтера.

​Также делимся православным церковным календарем праздников на август 2026 года. Он подскажет, когда мы встретим Медовый, Яблочный и Ореховый Спасы, сколько продлится Успенский пост и когда будет Успение Пресвятой Богородицы.