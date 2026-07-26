Когда Успенский пост 2026: новые даты и важные запреты Спасовки
Уже в начале августа для миллионов православных верующих в Украине начинается один из важнейших периодов церковного года — Успенский пост. Его еще называют Спасовкой, ведь именно в это время отмечают первые два летних Спаса. Несмотря на то, что пост длится всего две недели, он считается одним из самых строгих и предполагает не только пищевые, но и духовные ограничения.
Новини.LIVE рассказывают, когда будет проходить Успенский пост в 2026 году, что разрешено есть, каких запретов следует придерживаться и кому Церковь разрешает не поститься.
Когда будет Успенский пост в 2026 году
В 2026 году Успенский пост начнется 1 августа и продлится до 14 августа включительно. Такие даты действуют после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. До календарной реформы этот период приходился на 14-27 августа по старому стилю.
Пост завершается великим христианским праздником — Успением Пресвятой Богородицы, посвященным завершению земной жизни Девы Марии и ее прославлению.
Почему Успенский пост называют Спасовкой
В народной традиции этот пост давно получил название Спасовка. Причина проста — на этот период приходятся праздники, известные как Спасы.
Во время поста отмечают:
- Медовый Спас — 1 августа;
- Яблочный Спас — 6 августа.
А Ореховый Спас отмечают 16 августа, уже после завершения поста. Однако его также традиционно связывают с этим циклом праздников.
Что можно есть во время Успенского поста
Несмотря на строгость поста, рацион может быть разнообразным, если правильно его спланировать. Традиционные правила питания следующие:
- в понедельник, среду и пятницу — сухое питание: разрешены овощи, фрукты, орехи, мед, хлеб, сухофрукты и вода;
- во вторник и четверг — горячие блюда без добавления масла;
- в субботу и воскресенье — горячие блюда с растительным маслом, также допускается небольшое количество вина;
- 6 августа, в праздник Преображения Господня, разрешается рыба.
По окончании поста специалисты советуют не возвращаться сразу к тяжелой пище, а вводить привычные продукты постепенно, чтобы избежать нагрузки на пищеварительную систему.
Какие продукты нельзя употреблять
Во время Спасовки действуют традиционные ограничения на продукты животного происхождения. Верующие воздерживаются от:
- мяса;
- молока и молочных продуктов;
- яиц;
- блюд с животными жирами;
- рыбы, за исключением праздника Преображения Господня.
Что можно делать во время Успенского поста
Для верующих Спасовка — это не только время ограничений в питании. Прежде всего это период духовного очищения, молитвы, переосмысления собственных поступков и подготовки к одному из величайших праздников — Успению Пресвятой Богородицы. Церковь призывает во время поста:
- работать над собой;
- избавляться от обид, гнева и зависти;
- уделять больше внимания внутреннему миру;
- посещать богослужения;
- молиться;
- читать духовную литературу;
- помогать тем, кто в этом нуждается.
Чего нельзя делать в Спасовку
Суть поста не ограничивается лишь изменениями в меню. Гораздо важнее духовная дисциплина и отношение к людям. В этот период рекомендуется избегать:
- шумных празднований и развлекательных мероприятий;
- ссор, обид, ругани;
- осуждения других;
- вредных привычек;
- конфликтов в семье или на работе.
Можно ли работать во время Успенского поста
Распространенное мнение, что во время поста нельзя выполнять домашнюю или садовую работу, не соответствует церковному учению. В этот период разрешено:
- собирать урожай;
- ухаживать за садом;
- поливать растения;
- пропалывать грядки;
- выполнять обычные домашние дела.
В то же время желательно избегать чрезмерного физического истощения, если этого не требуют жизненные обстоятельства.
Кому разрешено не поститься
Церковь подчеркивает, что пост не должен наносить вреда здоровью. Не обязаны соблюдать строгие ограничения в питании:
- дети до 14 лет;
- пожилые люди;
- беременные женщины;
- кормящие матери;
- люди с хроническими заболеваниями;
- те, кто выполняет тяжелую физическую работу.
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