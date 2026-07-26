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Когда Успенский пост 2026: новые даты и важные запреты Спасовки

26 июля 2026 23:45
Верующая молится в церкви во время поста. Коллаж: Новини.LIVE
Илона Мазур
Редактор

Уже в начале августа для миллионов православных верующих в Украине начинается один из важнейших периодов церковного года — Успенский пост. Его еще называют Спасовкой, ведь именно в это время отмечают первые два летних Спаса. Несмотря на то, что пост длится всего две недели, он считается одним из самых строгих и предполагает не только пищевые, но и духовные ограничения.

Новини.LIVE рассказывают, когда будет проходить Успенский пост в 2026 году, что разрешено есть, каких запретов следует придерживаться и кому Церковь разрешает не поститься.

Когда будет Успенский пост в 2026 году

В 2026 году Успенский пост начнется 1 августа и продлится до 14 августа включительно. Такие даты действуют после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. До календарной реформы этот период приходился на 14-27 августа по старому стилю.

Пост завершается великим христианским праздником — Успением Пресвятой Богородицы, посвященным завершению земной жизни Девы Марии и ее прославлению.

Почему Успенский пост называют Спасовкой

В народной традиции этот пост давно получил название Спасовка. Причина проста — на этот период приходятся праздники, известные как Спасы.

Во время поста отмечают:

  • Медовый Спас — 1 августа;
  • Яблочный Спас — 6 августа.

А Ореховый Спас отмечают 16 августа, уже после завершения поста. Однако его также традиционно связывают с этим циклом праздников.

Что можно есть во время Успенского поста

Несмотря на строгость поста, рацион может быть разнообразным, если правильно его спланировать. Традиционные правила питания следующие:

  • в понедельник, среду и пятницу — сухое питание: разрешены овощи, фрукты, орехи, мед, хлеб, сухофрукты и вода;
  • во вторник и четверг — горячие блюда без добавления масла;
  • в субботу и воскресенье — горячие блюда с растительным маслом, также допускается небольшое количество вина;
  • 6 августа, в праздник Преображения Господня, разрешается рыба.

По окончании поста специалисты советуют не возвращаться сразу к тяжелой пище, а вводить привычные продукты постепенно, чтобы избежать нагрузки на пищеварительную систему.

Какие продукты нельзя употреблять

Во время Спасовки действуют традиционные ограничения на продукты животного происхождения. Верующие воздерживаются от:

  • мяса;
  • молока и молочных продуктов;
  • яиц;
  • блюд с животными жирами;
  • рыбы, за исключением праздника Преображения Господня.

Что можно делать во время Успенского поста

Для верующих Спасовка — это не только время ограничений в питании. Прежде всего это период духовного очищения, молитвы, переосмысления собственных поступков и подготовки к одному из величайших праздников — Успению Пресвятой Богородицы. Церковь призывает во время поста:

  • работать над собой;
  • избавляться от обид, гнева и зависти;
  • уделять больше внимания внутреннему миру;
  • посещать богослужения;
  • молиться;
  • читать духовную литературу;
  • помогать тем, кто в этом нуждается.

Чего нельзя делать в Спасовку

Суть поста не ограничивается лишь изменениями в меню. Гораздо важнее духовная дисциплина и отношение к людям. В этот период рекомендуется избегать:

  • шумных празднований и развлекательных мероприятий;
  • ссор, обид, ругани;
  • осуждения других;
  • вредных привычек;
  • конфликтов в семье или на работе.

Можно ли работать во время Успенского поста

Распространенное мнение, что во время поста нельзя выполнять домашнюю или садовую работу, не соответствует церковному учению. В этот период разрешено:

  • собирать урожай;
  • ухаживать за садом;
  • поливать растения;
  • пропалывать грядки;
  • выполнять обычные домашние дела.

В то же время желательно избегать чрезмерного физического истощения, если этого не требуют жизненные обстоятельства.

Кому разрешено не поститься

Церковь подчеркивает, что пост не должен наносить вреда здоровью. Не обязаны соблюдать строгие ограничения в питании:

  • дети до 14 лет;
  • пожилые люди;
  • беременные женщины;
  • кормящие матери;
  • люди с хроническими заболеваниями;
  • те, кто выполняет тяжелую физическую работу.

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