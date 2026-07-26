Когда Успенский пост 2026: новые даты и важные запреты Спасовки

Верующая молится в церкви во время поста. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Уже в начале августа для миллионов православных верующих в Украине начинается один из важнейших периодов церковного года — Успенский пост. Его еще называют Спасовкой, ведь именно в это время отмечают первые два летних Спаса. Несмотря на то, что пост длится всего две недели, он считается одним из самых строгих и предполагает не только пищевые, но и духовные ограничения.

Новини.LIVE рассказывают, когда будет проходить Успенский пост в 2026 году, что разрешено есть, каких запретов следует придерживаться и кому Церковь разрешает не поститься.

Когда будет Успенский пост в 2026 году

В 2026 году Успенский пост начнется 1 августа и продлится до 14 августа включительно. Такие даты действуют после перехода Православной церкви Украины на новоюлианский календарь. До календарной реформы этот период приходился на 14-27 августа по старому стилю.

Пост завершается великим христианским праздником — Успением Пресвятой Богородицы, посвященным завершению земной жизни Девы Марии и ее прославлению.

Почему Успенский пост называют Спасовкой

В народной традиции этот пост давно получил название Спасовка. Причина проста — на этот период приходятся праздники, известные как Спасы.

Во время поста отмечают:

Медовый Спас — 1 августа;

Яблочный Спас — 6 августа.

А Ореховый Спас отмечают 16 августа, уже после завершения поста. Однако его также традиционно связывают с этим циклом праздников.

Что можно есть во время Успенского поста

Несмотря на строгость поста, рацион может быть разнообразным, если правильно его спланировать. Традиционные правила питания следующие:

в понедельник, среду и пятницу — сухое питание: разрешены овощи, фрукты, орехи, мед, хлеб, сухофрукты и вода;

— сухое питание: разрешены овощи, фрукты, орехи, мед, хлеб, сухофрукты и вода; во вторник и четверг — горячие блюда без добавления масла;

— горячие блюда без добавления масла; в субботу и воскресенье — горячие блюда с растительным маслом, также допускается небольшое количество вина;

— горячие блюда с растительным маслом, также допускается небольшое количество вина; 6 августа, в праздник Преображения Господня, разрешается рыба.

По окончании поста специалисты советуют не возвращаться сразу к тяжелой пище, а вводить привычные продукты постепенно, чтобы избежать нагрузки на пищеварительную систему.

Какие продукты нельзя употреблять

Во время Спасовки действуют традиционные ограничения на продукты животного происхождения. Верующие воздерживаются от:

мяса;

молока и молочных продуктов;

яиц;

блюд с животными жирами;

рыбы, за исключением праздника Преображения Господня.

Что можно делать во время Успенского поста

Для верующих Спасовка — это не только время ограничений в питании. Прежде всего это период духовного очищения, молитвы, переосмысления собственных поступков и подготовки к одному из величайших праздников — Успению Пресвятой Богородицы. Церковь призывает во время поста:

работать над собой;

избавляться от обид, гнева и зависти;

уделять больше внимания внутреннему миру;

посещать богослужения;

молиться;

читать духовную литературу;

помогать тем, кто в этом нуждается.

Чего нельзя делать в Спасовку

Суть поста не ограничивается лишь изменениями в меню. Гораздо важнее духовная дисциплина и отношение к людям. В этот период рекомендуется избегать:

шумных празднований и развлекательных мероприятий;

ссор, обид, ругани;

осуждения других;

вредных привычек;

конфликтов в семье или на работе.

Можно ли работать во время Успенского поста

Распространенное мнение, что во время поста нельзя выполнять домашнюю или садовую работу, не соответствует церковному учению. В этот период разрешено:

собирать урожай;

ухаживать за садом;

поливать растения;

пропалывать грядки;

выполнять обычные домашние дела.

В то же время желательно избегать чрезмерного физического истощения, если этого не требуют жизненные обстоятельства.

Кому разрешено не поститься

Церковь подчеркивает, что пост не должен наносить вреда здоровью. Не обязаны соблюдать строгие ограничения в питании:

дети до 14 лет;

пожилые люди;

беременные женщины;

кормящие матери;

люди с хроническими заболеваниями;

те, кто выполняет тяжелую физическую работу.

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