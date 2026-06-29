Клубничное полнолуние 30 июня: какие знаки Зодиака ждет денежная удача

Зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Илона Мазур Редактор

Встречайте одно из самых интересных астрологических событий лета 2026. Клубничное полнолуние в Козероге обещает нечто особенное нескольким знакам Зодиака. Этим счастливчикам следует ожидать положительных перемен в сферах карьеры и финансов.

Новини.LIVE рассказывает, кому полулунное полнолуние дарит шанс на финансовый успех и как его не упустить.

Телец

Вы наконец получите долгожданную награду за упорный труд. После полнолуния наступает время премий, дополнительных доходов и выгодных предложений. Не спешите тратить неожиданные поступления. Часть средств лучше отложить или использовать для проектов или обучения, которые принесут прибыль в будущем.

Дева

Полнолуние открывает период, когда внимательность к деталям может буквально превратиться в деньги. Есть шанс найти более высокооплачиваемую работу, успешно завершить сложный проект или получить дополнительный доход благодаря своим профессиональным навыкам. Не бойтесь проявлять инициативу и не отказывайтесь от новых знакомств.

Скорпион

Вас ждет период выгодных соглашений и финансовых возможностей. Клубничное полнолуние поможет принять правильное решение относительно работы или бизнеса. Но прежде чем вкладывать или тратить деньги, тщательно проверяйте все детали. Осторожность станет вашим главным союзником.

Козерог

Вы ощутите влияние полнолуния сильнее всего. Вас ждут положительные изменения в карьере. Появится возможность значительно увеличить доход. Не занижайте собственную ценность, а смело демонстрируйте свои знания и опыт.

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