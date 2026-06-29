Клубничное полнолуние 30 июня 2026: какие знаки Зодиака ждет финансовый успех

Зодиакальный круг, красивая девушка. Коллаж: Новини.LIVE

Встречайте одно из самых интересных астрологических событий лета 2026. Клубничное полнолуние в Козероге обещает нечто особенное нескольким знакам Зодиака. Этим счастливчикам следует ожидать положительных перемен в сферах карьеры и финансов.

Новини.LIVE рассказывает, кому полулунное полнолуние дарит шанс на финансовый успех и как его не упустить.

Телец

Вы наконец получите долгожданную награду за упорный труд. После полнолуния наступает время премий, дополнительных доходов и выгодных предложений. Не спешите тратить неожиданные поступления. Часть средств лучше отложить или использовать для проектов или обучения, которые принесут прибыль в будущем.

Дева

Полнолуние открывает период, когда внимательность к деталям может буквально превратиться в деньги. Есть шанс найти более высокооплачиваемую работу, успешно завершить сложный проект или получить дополнительный доход благодаря своим профессиональным навыкам. Не бойтесь проявлять инициативу и не отказывайтесь от новых знакомств.

Скорпион

Вас ждет период выгодных соглашений и финансовых возможностей. Клубничное полнолуние поможет принять правильное решение относительно работы или бизнеса. Но прежде чем вкладывать или тратить деньги, тщательно проверяйте все детали. Осторожность станет вашим главным союзником.

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Козерог

Вы ощутите влияние полнолуния сильнее всего. Вас ждут положительные изменения в карьере. Появится возможность значительно увеличить доход. Не занижайте собственную ценность, а смело демонстрируйте свои знания и опыт.

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