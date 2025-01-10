Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Какому знаку Зодиака надо быть осторожным в пятницу, 10 января arrow

Какому знаку Зодиака надо быть осторожным в пятницу, 10 января

10 января 2025 07:23
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Кому из знаков Зодиака нужно быть осторожным в пятницу, 10 января — прогноз астрологов
Гороскоп для одного знака Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Сегодня, 10 января, по прогнозам астрологов, может стать днем вызовов и трудностей для одного представителя зодиакального круга. События, с которыми столкнется этот знак Зодиака, потребуют осторожности, мудрости и холодного ума.

Какому знаку Зодиака нужно быть осторожным, как избежать неприятностей и воспользоваться шансами, которые предоставляет эта пятница, 10 января, узнайте в точном прогнозе от Новини.LIVE.

Читайте также:

Весы — что прогнозируют астрологи

10 января для Весов может стать днем неожиданных вызовов, особенно в личных отношениях и рабочих вопросах. Это будет не лучшее время для принятия важных решений или подписания документов. Звезды предсказывают, что этот знак Зодиака рискует стать жертвой интриг или недоразумений. Конфликты могут возникнуть по пустякам, но они способны повлиять на общее настроение.

Весам стоит быть максимально внимательными ко всему, что происходит вокруг. Именно осторожность и взвешенность помогут избежать трудностей и сделают этот день менее стрессовым.

 

Кому из знаков Зодиака следует быть осмотрительным в пятницу, 10 января - прогноз астрологов
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Советы для Весов на пятницу, 10 января

Первым делом, астрологи советуют быть осторожными в общении с окружающими, избегайте резких высказываний и необоснованных претензий. Прислушивайтесь к интуиции. Она поможет избежать манипуляций и неправильных решений.

Если почувствуете раздражение, лучше сделайте паузу и обдумайте свои действия. Медитация, чтение или прогулка на свежем воздухе помогут восстановить баланс.

Помните, что даже самый сложный день можно превратить в полезный опыт, если придерживаться внутреннего спокойствия. Правильный подход к ситуациям поможет избежать нежелательных последствий и сделает этот день продуктивным.

Ранее мы рассказывали, каким знакам Зодиака полнолуние в январе 2025 года подарит удачу.

Напомним, мы писали, каким знакам Зодиака следует экономить в январе, чтобы избежать затруднений.

Также предлагаем узнать, какие знаки Зодиака разбогатеют в первый месяц 2025 года.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 10 января

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

08:08 Киевлянин рассказал о ночной атаке БпЛА — что с его жильем

08:02 Комбат отказался вести в бой войско — как его наказали в суде

08:00 Украинцы могут получить выплаты в 10,8 тыс. грн в январе — детали

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

07:53 В Киеве из-за падения обломков БпЛА есть повреждения — фото

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:48 В России прогремел взрыв — на промзоне в Гатчине возник пожар

07:30 Денежное обеспечение ВСУ — 5 факторов, которые влияют на размер

07:01 Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы со страхованием

06:58 Психологическая реабилитация ветеранов — возвращение к жизни

06:55 Чем для Трампа может закончиться оккупация Гренландии — FT

08:08 Киевлянин рассказал о ночной атаке БпЛА — что с его жильем

08:02 Комбат отказался вести в бой войско — как его наказали в суде

08:00 Украинцы могут получить выплаты в 10,8 тыс. грн в январе — детали

07:53 В Киеве из-за падения обломков БпЛА есть повреждения — фото

07:48 В России прогремел взрыв — на промзоне в Гатчине возник пожар

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

07:30 Денежное обеспечение ВСУ — 5 факторов, которые влияют на размер

07:01 Клиент ПриватБанка пожаловался на проблемы со страхованием

06:58 Психологическая реабилитация ветеранов — возвращение к жизни

06:55 Чем для Трампа может закончиться оккупация Гренландии — FT

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

06:20 Налоги для ФЛП в 2025 году — сколько придется платить

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Text

19:46 Военный рассказал историю товарища, ушедшего в СЗЧ

Text

18:02 Срочное заявление Зеленского на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

17:29 Эксперт назвал, сколько военных находятся в СОЧ

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

16:39 Массовые обстрелы и блэкаут — Кипер ответил, как изменится Одесса

Text

14:36 Удар по Запорожью — в ОВА раскрыли детали атаки

Text

13:00 Венгрия угрожает сорвать вступление Украины в ЕС — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия

1 января 2025

17:33 Налог на недвижимость 2025 — что изменится для владельцев жилья