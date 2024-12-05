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Какие знаки Зодиака "возродятся из пепла" с 5 декабря по Таро

5 декабря 2024 06:25
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Какие знаки Зодиака начнут новую жизнь с 5 декабря — прогнозы Таро
Женщина, делающая расклад на картах Таро. Фото: Pexels
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

С пятого декабря 2024 года представители некоторых знаков зодиакального созвездия могут "возродиться из пепла". Мистические карты Таро рассказали, какие четыре знака Зодиака могут начать все сначала, оставив все проблемы в прошлой жизни.

Новини.LIVE рассказывает об этих знаках Зодиака.

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Знаки Зодиака, которые начнут новую жизнь с пятого декабря

Стрелец

Согласно прогнозам карт Таро, представители этого зодиакального знака будут невероятно успешными, начиная с четверга, пятого декабря. Они найдут повод для радости и смогут избавиться от негативных мыслей. Карты Таро советуют смело двигаться вперед, чтобы начать жизнь с новой страницы.

Символ знака Зодиака Стрелец
Символ знака Зодиака Стрелец. Фото иллюстративное: Freepik

Лев

Представителям этого знака Зодиаку представится довольно редкий шанс "возродиться из пепла". Вместо этого людям, родившимся под знаком Зодиака Лев, придется расстаться со старыми привычками и людьми, которые не давали им двигаться вперед и менять свою жизнь.

Символ знака Зодиака Лев
Символ знака Зодиака Лев. Фото иллюстративное: Freepik

Весы

Людям под этим знаком лучше слушать то, что им посоветует близкий человек. Карты Таро советуют начать все с чистой страницы и помнить, что в скором времени "черная полоса" закончится. Уже в ближайшее время в жизнь Весов ворвется радость и счастье, которые точно не смогут не улучшить их настроение.

Символ знака Зодиака Весы
Символ знака Зодиака Весы. Фото иллюстративное: Freepik

Телец

Это время запомнится представителям Тельца надолго, ведь именно с пятого декабря им удастся изменить свою жизнь. Карты Таро рекомендуют Тельцам смело двигаться вперед, даже если изменения в жизни будут достаточно радикальными. Людям под этим зодиакальным знаком следует "забить" на тех, кто будет мешать им идти вперед, и помнить, что у них все получится.

Символ знака Зодиака Телец
Символ знака Зодиака Телец. Фото иллюстративное: Freepik

Напомним, мы писали о том, каким знакам Зодиака удастся получить подарок мечты на Новый год 2025.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака могут расстаться в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака могут переехать в следующем году.

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Тысяча от Зеленского и мобилизация — что изменится с 1 декабря

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