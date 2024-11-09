Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Какая вы змея по знаку Зодиака — раскройте свою скрытую черту arrow

Какая вы змея по знаку Зодиака — раскройте свою скрытую черту

9 ноября 2024 05:19
Светлана Конюшенко - Редактор
Какая вы змея по знаку Зодиака — гороскоп, который откроет скрытую черту характера
Девушка держит большую змею в руках. Фото: google.com
Светлана Конюшенко - Редактор

Во многих культурах змеи ассоциируются с хитростью, таинственностью, опасностью и манипуляциями, однако они также способны легко трансформироваться и адаптироваться. Каждый знак Зодиака также имеет свою уникальную черту, которая отражает скрытую, хитрую и даже темную сторону.

Какая вы змея по знаку Зодиака и что она может рассказать о вашей скрытой черте характера, рассказали астрологи сайта StyleCaster.

Читайте также:

Ваша змея по знаку Зодиака многое может рассказать о том, как вы выкручиваетесь из ситуаций, адаптируетесь к изменениям и обманываете ли вы своих врагов.

Узнайте, какая вы змея по знаку Зодиака и какая особенная черта характера может быть скрыта:

Овен — Песчаная эфа

Овны, подвластные Марсу, никогда не устают от борьбы, подобно песчаной эфе, которая может нападать повторно. Маленькие и незаметные, они опасны и всегда готовы к решительной атаке.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака — Овен
Песчаная эфа. Фото: Gerry Martin

Телец — Гремучая змея Мохаве

Тельцы избегают агрессии, подобно гремучей змее, предупреждающей ритмом своего хвоста — "лучше не подходи". Несмотря на миролюбивую натуру, они могут быть опасны, как и эта самая ядовитая из гремучих змей.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака — Телец
Гремучая змея Мохаве. Фото: msn.com

Близнецы — Королевская кобра

Этот умный знак Зодиака похож на королевскую кобру: ловкий, способный адаптироваться и наблюдать за эмоциями окружающих. Как самая умная змея, кобра легко приспосабливается к ситуации.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака — Близнецы
Королевская кобра. Фото: google.com

Рак — колючая кустарниковая гадюка

Раки защищают себя, подобно колючей кустарниковой гадюке, которая выглядит как мифический дракон. Ее яд опасен, а ее шипастая защита — это щит, как и у Раков, старательно охраняющих свой внутренний мир.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака — Рак
Кустарниковая гадюка колючая. Фото: pinterest.com

Лев — Радужная змея (Sunbeam Snake)

Львы светятся и вызывают восхищение, как и радужная змея, которая под светом приобретает волшебный вид. Эта безобидная, но привлекательная змея напоминает дружелюбную натуру Льва.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака - Лев
Радужная змея. Фото: Jeet Sukumaran/Flickr

Дева — Черная мамба

Девы, подобно черной мамбе, быстры, эффективны и опасны. Эта змея может двигаться со скоростью 20 км/ч, а ее яд смертелен, как и критический разум Девы. Так что лучше не дразнить этот знак Зодиака. И да поможет вам Господь, если вы перешли путь Деве и стали ее врагом.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака.
Черная мамба. Фото: wallpaperaccesss.com

Весы — Уж свиноносый

Весы избегают конфликтов, как и эта милая змея, которая при опасности притворяется мертвой. Она выбирает мирный путь, похожий на гармоничный стиль жизни Весов.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака — Весы
Уж свиноносый. Фото: internetreptile.com

Скорпион — Удав

Скорпионы, как удав, оплетают добычу, демонстрируя свою силу и важность контроля. Их крепкие границы напоминают этот мощный вид змеи, способный пережить эволюцию.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака — Скорпион.
Большой удав на ветке. Фото: Joe McDonald

Стрелец — Бирманский питон

Для Стрельцов размеры имеют значение, как и для бирманского питона, самого большого из всех. Эта змея может поглощать добычу целиком, символизируя стремление Стрельца к расширению и новым горизонтам.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака — Стрелец
Бирманский питон. Фото: Rural East Devon Police

Козерог — Тайпан

Козероги, как тайпан, на первый взгляд незаметны, но смертельны. Их яд может уничтожить сотню людей одним укусом, как и упрямая природа Козерогов, которые всегда стремятся достичь самого высокого уровня.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака — Козерог
Ядовитая змея тайпан. Фото: u.osu.edu

Водолей — Летучая змея

Водолеи всегда стремятся выделиться, как и летучая змея, которая может плавать в воздухе. Это делает их идеальными для Водолея, находящего путь, даже когда логика указывает на другое.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака — Водолей
Летучая змея. Фото: britannica.com

Рыбы — Морской крайт

Рыбы живут в своем мире, подобно морскому крату, обитающему в глубинах. Их яд опасен, особенно если встретиться с ними на их территории.

 

Какая вы змея по знаку Зодиака - Рыбы
Морской крайт. Фото: oceaninfo.com

Астрология гороскоп знаки Зодиака характер змея

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня

06:43 В Украине сократят количество университетов до 100 — что известно

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

06:30 Оружие в отпуске — имеет ли такое право офицер ВСУ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине дорожает ячмень — сколько стоит зерно в ноябре

06:10 Индексация пенсий — что ждет украинцев в 2025 году

06:01 Ощадбанк объяснил, почему может не поступать Нацкешбэк — детали

05:16 На западе и севере Украины туман — прогноз погоды на сегодня

04:39 В Украине усовершенствовали онлайн-рекрутинг в ВСУ — что известно

06:50 Какой курс доллара, евро и злотого в обменниках сегодня

06:43 В Украине сократят количество университетов до 100 — что известно

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

06:30 Оружие в отпуске — имеет ли такое право офицер ВСУ

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:30 В Украине дорожает ячмень — сколько стоит зерно в ноябре

06:10 Индексация пенсий — что ждет украинцев в 2025 году

06:01 Ощадбанк объяснил, почему может не поступать Нацкешбэк — детали

05:16 На западе и севере Украины туман — прогноз погоды на сегодня

04:39 В Украине усовершенствовали онлайн-рекрутинг в ВСУ — что известно

Эксклюзив

06:34 Проверка мобильного сотрудниками ТЦК — насколько это законно

8 ноября 2024
Эксклюзив

23:56 Ликвидация МСЭК — как получить инвалидность в следующем году

10:38 От Зеленского до Никитюк — кто из известных украинцев играл в КВН

Эксклюзив

05:01 Актеры, музыканты и президенты — как КВН меняет жизнь

7 ноября 2024
Эксклюзив

18:21 Фейки о мобилизации — одесский юрист рассказал о наказаниях

6 ноября 2024

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

Text

18:13 Старт отопительного сезона в Одессе — кому уже дали тепло

Text

18:08 Сенкевич назвал количество жертв в Николаеве с начала войны

Text

17:50 Заявление Кулебы о Трампе и поддержка от США — эфир Вечір.LIVE

Text

17:05 Сенкевич прокомментировал первый штраф за дрова без документов

Text

16:38 Попенко объяснил, почему украинцы платят за едва теплые батареи

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

16:27 Как Николаев преодолевает вызовы мобилизации — ответ Сенкевича

Text

16:13 Хомяк спрогнозировал, на что будет направлена политика Трампа

Text

15:13 Ходят в СОЧ группами — психолог ответил, почему бойцы убегают

Text

13:00 Путин хочет переговоры и замороженные активы РФ — эфир День.LIVE

Text

12:47 Адвокат объяснил, почему суды массово отменяют штрафы от ТЦК

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

7 ноября 2024

07:34 Можно поплатиться — где категорически запрещено брать дрова

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

5 ноября 2024

08:02 Сержант запаса подал иск против ТЦК из-за штрафа — что решил суд