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Как красиво завернуть подарки на Новый год 2025 — видео

10 декабря 2024 23:45
Светлана Конюшенко - Редактор
Новый год 2025 — как красиво завернуть подарки на праздник, советы и видео
Девушка заворачивает новогодние подарки. Фото: freepik.com
Светлана Конюшенко - Редактор

С приближением новогодних праздников вопрос о том, как креативно завернуть и оформить подарки становится все более актуальным. Ведь хорошо упакованный презент создает праздничное настроение еще до открытия.

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Новини.LIVE собрали для вас самые лучшие идеи, как красиво завернуть подарки на Новый 2025 год, чтобы удивить своих родных и друзей. Для удобства мы добавили видео с инструкциями, которые помогут легко воспроизвести эти идеи дома.

Оформление подарка на Новый 2025 год — самые креативные идеи

1. Экостильнатуральность в тренде

Экостиль уже несколько лет остается популярным трендом. Используйте крафтовую бумагу, старую мятую бумагу, шпагат, сухоцветы, ломтики засушенного апельсина или лайма, палочки корицы или веточки елки. Это не только красиво, но и экологично.

 

Оформление подарка на Новый 2025 год
Оформление подарка на Новый 2025 год. Фото: freepik.com

Как сделать:

  • оберните подарок крафтовой бумагой;
  • завяжите шпагатом, можно крест-накрест;
  • добавьте украшение: сухую апельсинку, палочку корицы или веточку розмарина.

Просмотрите короткое видео с инструкцией, как создать стильную экоупаковку:

 

2. Оформление подарка на Новый 2025 годтехника фурошики

Техника фурошики пришла к нам из Японии и позволяет красиво заворачивать подарки с помощью ткани. Это практично и оригинально, ведь ткань можно использовать повторно.

 

Оформление подарка на Новый 2025 год — техника фурошики
Подарки обернутые в ткань. Фото: google.com

Как сделать:

  • возьмите квадратный кусок ткани нужной длины (это может быть старый шелковый шарф, которым вы дано не пользуетесь или хлопчатобумажная салфетка);
  • заверните подарок, завязав ткань узелком сверху.

Удобнее всего заворачивать книги или подарки в коробке. Однако есть такие же техники заворачивания бутылок или круглых предметов.

Посмотрите видео, где пошагово показано, как заворачивать подарки в стиле фурошики:

 

 

3. Тематическая упаковка для подаркаакцент на 2025 год

Следующий год по китайскому календарю — год Зеленой Деревянной Змеи. Используйте символику года в декоре:

  • зеленый цвет (упаковочная бумага или ленты);
  • деревянные элементы (например, бирки с именем получателя);
  • веточки ели;
  • змеиные принты;
  • маленькие фигурки змей и т.д.

 

 

4. Новогодний подарок в прозрачной банке

Для необычной презентации подарок можно упаковать в прозрачную банку.

Как сделать:

  • наполните банку мелкими подарками: сладостями, деньгами, сувенирами или косметикой;
  • украсьте банку тканью, лентой или наклейками.

Видео покажет вам, как оформить подарки в банке креативно и празднично:

 

 

 

5. Новогодний подарок с блеском

Праздничный блеск всегда ассоциируется с Новым годом. Используйте блестки, золотые или серебряные ленты и бумагу.

Как сделать:

  • оберните подарок бумагой с блестками или золотого или серебряного цвета;
  • используйте золотой бантик или ленту;
  • добавьте металлические украшения или золотые снежинки.

Видео поможет вам узнать, как легко создать сияющую упаковку:

 

6. Персонализированные детали

Добавьте к упаковке что-нибудь индивидуальное: фотографии, инициалы или короткое поздравление. Прикрепите к подарку небольшую рамку с фото.

 

Новогодний подарок с фото
Подарок на Новый год с фото. Коллаж: Новини.LIVE

7. Оформление подарка на Новый 2025 год — упаковка сюрприз

Добавьте немного эффекта "вау", завернув подарок неожиданным способом. Например, упакуйте его в несколько коробок, чтобы создать интригу.

В видео узнайте, как сделать упаковку-сюрприз:

 

Благодаря этим идеям ваши подарки станут настоящим украшением праздника! Выбирайте любимый вариант и смотрите видео для вдохновения. Сделайте свои праздничные сюрпризы незабываемыми!

Ранее мы рассказывали, что можно подарить друзьям на Новый год 2025.

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