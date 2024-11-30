Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Гороскоп Таро на декабрь 2024 для всех знаков Зодиака arrow

Гороскоп Таро на декабрь 2024 для всех знаков Зодиака

30 ноября 2024 03:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп Таро на декабрь 2024 для всех знаков Зодиака — прогноз по картам
Человек, который делает расклад по картам Таро. Фото: Freepik
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Через несколько дней — декабрь, поэтому следует знать, что нам подготовил последний месяц календарного года. Таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать всем знакам Зодиака от первого месяца зимы по картам Таро.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозирует Анжела Перл в декабре 2024 года по картам Таро.

Читайте также:

Выберите знак Зодиака, чтобы прочесть прогноз Таро на декабрь:

Овен (21 марта — 20 апреля)

10 кубков, Король жезлов, Королева пентаклей, Колесница

В декабре вы встретитесь с родными и, возможно, приобретете себе домашнего любимца. А еще вы узнаете хорошие новости о детях или от детей. Также вы можете получить хорошее предложение по работе или неплохое вознаграждение. Возле вас может быть женщина, которая вам что-нибудь подскажет или поможет с деньгами. Это может быть Козерог, Дева или Телец.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

9 пентаклей, 5 мечей, Паж кубков, Паж пентаклей

Вы можете получить неплохую прибыль, возможно даже премию, которую вы законно заслужили. Вам следует остерегаться завистников. Вы можете пойти на уроки рисования или на танцевальный кружок, будете делать аудит и можете даже начать собственное дело. Вам удастся отредактировать режим дня.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Колесница, Паж кубков, Королева пентаклей

В декабре вы можете продвинуться вперед по делам, а также где-то путешествовать, в частности, даже переехать. Также вы получите хорошие новости о детях или от них и начнете что-нибудь новое изучать. В вашей жизни большую роль сыграет женщина-Телец, Козерог или Дева. Скорее всего, вы получите дорогой подарок.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

2 мечей, Иерофан, Звезда

Вам предстоит выбор и побыть в центре конфликта с сотрудником или родными людьми. Если начало декабря будет для вас не таким, как вам хотелось бы, потом все изменится к лучшему. Также у вас сбудутся самые заветные мечты.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

2 пентаклей, Мир, 7 пентаклей

Вы можете получить деньги, но вам придется балансировать между доходами и расходами. Возможно, эти деньги поступят из двух источников. Вы также можете куда-нибудь поехать и будете общаться с человеком из другой страны. К тому же, вы можете получить высшую должность на работе или сменить место жительства. Также вы можете забеременеть или родить ребенка.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Луна, Паж жезлов, Король кубков

В начале декабря вы можете поехать к своей маме или она приедет к вам. Также вы получите хорошую новость и куда-то можете уехать. Большую роль в вашей жизни сыграет мужчина-Рак, Рыбы или Скорпион.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Повешенный, Туз жезлов, Колесо удачи

Вы можете оказаться во взвешенной ситуации, а ваши деньги будут заморожены. Также вас ждет какая поездка, путешествие или даже переезд. К тому же, вам придется серьезно рискнуть, но результат будет удовлетворительным.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

10 пентаклей, 7 пентаклей, Паж кубков

Вы можете получить прибыль на работе в виде премии, как результат успешно подписанного соглашения. Не забывайте радоваться жизни, например, ходить в театр или слушать хорошую музыку. В декабре у вас будет момент наслаждения и настоящего счастья.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Король кубков, 7 пентаклей, Туз кубков, Колесо удачи

Большую роль в вашей жизни сыграет мужчина под знаком Рак, Рыба или Скорпион и по профессии — врач или психолог. Будьте осторожны, ведь вас могут обокрасть и догнать определенные ситуации из прошлой жизни. Еще вы получите подарок, предложение или приглашение, а также новые перспективы, связанные с карьерой или любовью. Купите лотерейный билет с 15 по 31 декабря.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Туз пентаклей, 2 кубков, Колесница

В декабре вы получите подарок, хорошую прибыль или повышение на работе. В новогоднюю ночь вам следует ожидать романтического свидания или совместной поездки. В бизнесе вы можете подписать удачное соглашение и даже стать успешным человеком.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Император, Рыцарь Пентаклей, Королева Мечей

В декабре вам поможет мужчина под знаком Овен — возможно это начальник, отец или друг. Еще большую роль в вашей жизни сыграет женщина под знаком Водолея, Весов или Близнецов.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

3 жезлов, 7 мечей, 10 жезлов

В декабре начнут сбываться ваши мечты, но кто-то может влезть в ваши отношения. Будьте осторожны, ведь вас могут обокрасть, поэтому не делитесь ни с кем своими планами.

Гороскоп на декабрь для всех знаков Зодиака - Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака достигнут своих целей в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие знаки Зодиака могут вернуться к бывшим в 2025 году.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака поднимутся по карьерной лестнице в 2025 году.

декабрь прогнозы знаки Зодиака таро карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

04:30 Около 45% "ограниченно пригодных" мужчин стали пригодными

Срочная новость

03:48 Возле Киева слышны звуки взрывов — что произошло

Срочная новость

03:43 В Киеве объявили воздушную тревогу - что известно

03:26 Нужны люди, умеющие стрелять из пушек — вакансия в "Азов"

02:48 Военному, который публично ушел в СЗЧ, продолжили арест

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

02:30 Кто имеет право на увольнение с ВСУ в декабре 2024 — основания

Срочная новость

02:20 Россия атакует Украину дронами — где сейчас тревога

01:32 Военный отказался выполнять приказ — что решил суд

01:30 Закон о мобилизации увеличил цифру мобилизованных в 2,5 раза

00:30 Сотрудничество полиции с ТЦК – как это происходит на практике

04:30 Около 45% "ограниченно пригодных" мужчин стали пригодными

Срочная новость

03:48 Возле Киева слышны звуки взрывов — что произошло

Срочная новость

03:43 В Киеве объявили воздушную тревогу - что известно

03:26 Нужны люди, умеющие стрелять из пушек — вакансия в "Азов"

02:48 Военному, который публично ушел в СЗЧ, продолжили арест

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

02:30 Кто имеет право на увольнение с ВСУ в декабре 2024 — основания

Срочная новость

02:20 Россия атакует Украину дронами — где сейчас тревога

01:32 Военный отказался выполнять приказ — что решил суд

01:30 Закон о мобилизации увеличил цифру мобилизованных в 2,5 раза

00:30 Сотрудничество полиции с ТЦК – как это происходит на практике

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году