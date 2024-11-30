Гороскоп Таро на декабрь 2024 для всех знаков Зодиака — прогноз по картам

Человек, который делает расклад по картам Таро. Фото: Freepik

Через несколько дней — декабрь, поэтому следует знать, что нам подготовил последний месяц календарного года. Таролог Анжела Перл рассказала, чего ждать всем знакам Зодиака от первого месяца зимы по картам Таро.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозирует Анжела Перл в декабре 2024 года по картам Таро.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

10 кубков, Король жезлов, Королева пентаклей, Колесница

В декабре вы встретитесь с родными и, возможно, приобретете себе домашнего любимца. А еще вы узнаете хорошие новости о детях или от детей. Также вы можете получить хорошее предложение по работе или неплохое вознаграждение. Возле вас может быть женщина, которая вам что-нибудь подскажет или поможет с деньгами. Это может быть Козерог, Дева или Телец.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

9 пентаклей, 5 мечей, Паж кубков, Паж пентаклей

Вы можете получить неплохую прибыль, возможно даже премию, которую вы законно заслужили. Вам следует остерегаться завистников. Вы можете пойти на уроки рисования или на танцевальный кружок, будете делать аудит и можете даже начать собственное дело. Вам удастся отредактировать режим дня.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Колесница, Паж кубков, Королева пентаклей

В декабре вы можете продвинуться вперед по делам, а также где-то путешествовать, в частности, даже переехать. Также вы получите хорошие новости о детях или от них и начнете что-нибудь новое изучать. В вашей жизни большую роль сыграет женщина-Телец, Козерог или Дева. Скорее всего, вы получите дорогой подарок.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

2 мечей, Иерофан, Звезда

Вам предстоит выбор и побыть в центре конфликта с сотрудником или родными людьми. Если начало декабря будет для вас не таким, как вам хотелось бы, потом все изменится к лучшему. Также у вас сбудутся самые заветные мечты.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

2 пентаклей, Мир, 7 пентаклей

Вы можете получить деньги, но вам придется балансировать между доходами и расходами. Возможно, эти деньги поступят из двух источников. Вы также можете куда-нибудь поехать и будете общаться с человеком из другой страны. К тому же, вы можете получить высшую должность на работе или сменить место жительства. Также вы можете забеременеть или родить ребенка.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Луна, Паж жезлов, Король кубков

В начале декабря вы можете поехать к своей маме или она приедет к вам. Также вы получите хорошую новость и куда-то можете уехать. Большую роль в вашей жизни сыграет мужчина-Рак, Рыбы или Скорпион.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Повешенный, Туз жезлов, Колесо удачи

Вы можете оказаться во взвешенной ситуации, а ваши деньги будут заморожены. Также вас ждет какая поездка, путешествие или даже переезд. К тому же, вам придется серьезно рискнуть, но результат будет удовлетворительным.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

10 пентаклей, 7 пентаклей, Паж кубков

Вы можете получить прибыль на работе в виде премии, как результат успешно подписанного соглашения. Не забывайте радоваться жизни, например, ходить в театр или слушать хорошую музыку. В декабре у вас будет момент наслаждения и настоящего счастья.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Король кубков, 7 пентаклей, Туз кубков, Колесо удачи

Большую роль в вашей жизни сыграет мужчина под знаком Рак, Рыба или Скорпион и по профессии — врач или психолог. Будьте осторожны, ведь вас могут обокрасть и догнать определенные ситуации из прошлой жизни. Еще вы получите подарок, предложение или приглашение, а также новые перспективы, связанные с карьерой или любовью. Купите лотерейный билет с 15 по 31 декабря.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Туз пентаклей, 2 кубков, Колесница

В декабре вы получите подарок, хорошую прибыль или повышение на работе. В новогоднюю ночь вам следует ожидать романтического свидания или совместной поездки. В бизнесе вы можете подписать удачное соглашение и даже стать успешным человеком.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Император, Рыцарь Пентаклей, Королева Мечей

В декабре вам поможет мужчина под знаком Овен — возможно это начальник, отец или друг. Еще большую роль в вашей жизни сыграет женщина под знаком Водолея, Весов или Близнецов.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

3 жезлов, 7 мечей, 10 жезлов

В декабре начнут сбываться ваши мечты, но кто-то может влезть в ваши отношения. Будьте осторожны, ведь вас могут обокрасть, поэтому не делитесь ни с кем своими планами.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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