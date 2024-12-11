Гороскоп для Близнецов на 2025 год по Таро — о чем говорят карты

Карты Таро и девушки-Близнецы. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE

Представители Близнецов — это одни из самых непредсказуемых людей, которые имеют хорошее чувство юмора и умеют общаться с людьми. Таролог Анжела Перл рассказала, чего следует ожидать этому знаку Зодиака в следующем году.

Своими прогнозами Анжела Перл поделилась на собственном канале в YouTube.

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Январь — "Рост"

Возможно, вы почувствуете рост в обучении или карьере, благодаря чему вы можете вырасти в зарплате, карьере или даже в статусе.

Карта Таро "Рост". Фото: скриншот с YouTube

Февраль — "Сила"

Вы сами контролируете свою жизнь. В этом месяце вы почувствуете свою силу и ничего не будете бояться.

Карта Таро "Сила". Фото: скриншот с YouTube

Март — "Королева Пентаклей"

Вы можете получить деньги, например, премию, деньги из банка или наследство. Возможно, вы будете покупать квартиру или автомобиль. Финансово вам поможет женщина под знаком Телец, Дева или Козерог.

Карта Таро "Королева Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Апрель — "Четверка Пентаклей"

Вас будут волновать вопросы стабильности или постоянной работы. Возможно, вы получите визу или гражданство.

Карта Таро "Четверка Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Май — "Королева Пентаклей"

Возможно, это ваша мама или сестра, с кем у вас общий бизнес. Эта женщина будет рядом с вами и будет поддерживать вас.

Карта Таро "Королева Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Июнь — "Десятка Мечей"

Возможно, вы закончили обучение, проект или получили диплом. Вы поставите точку в чем-то.

Карта Таро "Десятка Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Июль — "Девятка Жезлов"

У вас уже есть опыт. Вы не боитесь конкуренции и можете смело быть представителем какой-нибудь компании.

Карта Таро "Девятка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Август — "Семерка Мечей"

Возможно, вы куда-то бежите или убегаете из какой-то ситуации или компании. Будьте осторожны, ведь у вас могут украсть идеи или клиентов.

Карта Таро "Семерка Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Сентябрь — "Паж Мечей"

Если вы ждете ребенка, то эта карта может указывать на кесарево сечение. Возможно вы станете учеником или чем-нибудь заинтересуетесь.

Карта Таро "Паж Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Октябрь — "Императрица"

Возможно у кого-то из ваших родных родится ребенок или вас позовут на крестины. Также вы можете получить прибыль или какой-нибудь подарок.

Карта Таро "Императрица". Фото иллюстративное: Pinterest

Ноябрь — "Король Жезлов"

Кто-то очень энергичный под знаком Овна, Льва или Стрельца. Возможно вы куда-нибудь отправитесь или устроите какое-нибудь мероприятие.

Карта Таро "Король Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Декабрь — "Двойка Жезлов"

Вы захотите чего-нибудь нового или будете переписываться с кем-то постоянно. Возможно, вы захотите переехать куда-то, поедете за границу или будете иметь недвижимость в другой стране.

Карта Таро "Двойка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

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