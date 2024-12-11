Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Праздники arrow Гороскоп Таро для Близнецов на 2025 год на каждый месяц arrow

Гороскоп Таро для Близнецов на 2025 год на каждый месяц

11 декабря 2024 04:55
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп для Близнецов на 2025 год по Таро — о чем говорят карты
Карты Таро и девушки-Близнецы. Фото иллюстративное: коллаж Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Представители Близнецов — это одни из самых непредсказуемых людей, которые имеют хорошее чувство юмора и умеют общаться с людьми. Таролог Анжела Перл рассказала, чего следует ожидать этому знаку Зодиака в следующем году.

Своими прогнозами Анжела Перл поделилась на собственном канале в YouTube.

Читайте также:

Гороскоп для Близнецов на 2025 год по картам Таро

Январь — "Рост"

Возможно, вы почувствуете рост в обучении или карьере, благодаря чему вы можете вырасти в зарплате, карьере или даже в статусе.

Рост
Карта Таро "Рост". Фото: скриншот с YouTube

Февраль — "Сила"

Вы сами контролируете свою жизнь. В этом месяце вы почувствуете свою силу и ничего не будете бояться.

Сила
Карта Таро "Сила". Фото: скриншот с YouTube

Март — "Королева Пентаклей"

Вы можете получить деньги, например, премию, деньги из банка или наследство. Возможно, вы будете покупать квартиру или автомобиль. Финансово вам поможет женщина под знаком Телец, Дева или Козерог.

Королева Пентаклей
Карта Таро "Королева Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Апрель — "Четверка Пентаклей"

Вас будут волновать вопросы стабильности или постоянной работы. Возможно, вы получите визу или гражданство.

Четверка Пентаклей
Карта Таро "Четверка Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Май — "Королева Пентаклей"

Возможно, это ваша мама или сестра, с кем у вас общий бизнес. Эта женщина будет рядом с вами и будет поддерживать вас.

Королева Пентаклей
Карта Таро "Королева Пентаклей". Фото иллюстративное: Pinterest

Июнь — "Десятка Мечей"

Возможно, вы закончили обучение, проект или получили диплом. Вы поставите точку в чем-то.

Десятка мечей
Карта Таро "Десятка Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Июль — "Девятка Жезлов"

У вас уже есть опыт. Вы не боитесь конкуренции и можете смело быть представителем какой-нибудь компании.

Девятка жезлов
Карта Таро "Девятка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Август — "Семерка Мечей"

Возможно, вы куда-то бежите или убегаете из какой-то ситуации или компании. Будьте осторожны, ведь у вас могут украсть идеи или клиентов.

Семерка Мечей
Карта Таро "Семерка Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Сентябрь — "Паж Мечей"

Если вы ждете ребенка, то эта карта может указывать на кесарево сечение. Возможно вы станете учеником или чем-нибудь заинтересуетесь.

Паж Мечей
Карта Таро "Паж Мечей". Фото иллюстративное: Pinterest

Октябрь — "Императрица"

Возможно у кого-то из ваших родных родится ребенок или вас позовут на крестины. Также вы можете получить прибыль или какой-нибудь подарок.

Императрица
Карта Таро "Императрица". Фото иллюстративное: Pinterest

Ноябрь — "Король Жезлов"

Кто-то очень энергичный под знаком Овна, Льва или Стрельца. Возможно вы куда-нибудь отправитесь или устроите какое-нибудь мероприятие.

Король Жезлов
Карта Таро "Король Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Декабрь — "Двойка Жезлов"

Вы захотите чего-нибудь нового или будете переписываться с кем-то постоянно. Возможно, вы захотите переехать куда-то, поедете за границу или будете иметь недвижимость в другой стране.

Двойка Жезлов
Карта Таро "Двойка Жезлов". Фото иллюстративное: Pinterest

Напомним, мы писали о том, какие знаки Зодиака могут разбогатеть в декабре 2024 по картам Таро.

Раньше мы рассказывали о том, каким будет период Ретроградного Марса для всех знаков Зодиака.

Также мы сообщали о том, какие знаки Зодиака будут вдохновлены в декабре 2024 года.

гороскоп знаки Зодиака таро Близнецы карты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:36 Деньги для военных — основные и дополнительные выплаты

05:05 Где будут дожди и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

04:30 Представитель ТЦК рассказал, кого берут на фронт штурмовиками

03:48 Над Таганрогом ночью прогремели взрывы — город атакуют БпЛА

03:26 На фронте нужны боевые медики взвода — вакансия "Азов"

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

02:10 Сколько РФ убила пленных бойцов ВСУ за 2024 год

01:32 Составили протокол за пересечение границы — что решил суд

01:30 Военные смогут автоматически оформлять статус УБД

01:23 Как ИИ видит произведения Шевченко фото вас поразят

05:36 Деньги для военных — основные и дополнительные выплаты

05:05 Где будут дожди и мокрый снег — прогноз погоды на сегодня

04:30 Представитель ТЦК рассказал, кого берут на фронт штурмовиками

03:48 Над Таганрогом ночью прогремели взрывы — город атакуют БпЛА

03:26 На фронте нужны боевые медики взвода — вакансия "Азов"

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

02:10 Сколько РФ убила пленных бойцов ВСУ за 2024 год

01:32 Составили протокол за пересечение границы — что решил суд

01:30 Военные смогут автоматически оформлять статус УБД

01:23 Как ИИ видит произведения Шевченко фото вас поразят

00:57 Россияне жалуются на взрывы в Брянске — горит НПЗ

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

2 декабря 2024

22:37 Проезд вырос в два раза, а зарплата нет — одесситы о тарифах

06:40 Цены на чермет в Украине — сколько стоит металлолом в декабре

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

10 декабря 2024
Text

22:41 Новый лидер Сирии должен строить диалог с народом, — журналист

Text

21:52 Гетманцев заявил, что у Украины есть уникальный опыт в экономике

Text

19:01 Какие мосты в столице на грани падения — Київський час

Text

18:27 Верховный судья объяснил, поддерживает ли мобилизацию с 18 лет

Text

17:58 Зеленский сделал срочное заявление о мобилизации — Вечір.LIVE

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

17:05 В Украине установили более 150 тыс. преступлений РФ, — Кравченко

Text

16:35 Кравченко сообщил, сколько судов уничтожено из-за войны в Украине

Text

13:09 Раскрыты детали разговора Зеленского с Трампом — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

1 декабря 2024

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году