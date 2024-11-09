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Гороскоп на выходные, 9-10 ноября — кому звезды прочат удачу

9 ноября 2024 00:05
Светлана Конюшенко - Редактор
Гороскоп на выходные 9-10 ноября 2024 года для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Светлана Конюшенко - Редактор

В эти выходные, 9 и 10 ноября, Луна будет находиться под влиянием двух знаков — Водолея и Рыбы. В эти дни каждый знак Зодиака сможет получить подсказки от звезд. Несмотря на то, что старые и незавершенные дела потребуют много внимания и сил, это время станет удачным для поездок, путешествий, переезда и новых начинаний, хотя они требуют серьезной подготовки. Сосредоточенность может ослабнуть, поэтому можно дать волю воображению, но оставаться реалистами.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эти выходные 9-10 ноября.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Вместо мечтаний о далеком будущем Овнам следует сосредоточиться на реальных действиях. Это поможет добиться финансовой стабильности, ведь звезды будут способствовать возможностям для заработка. Обязательно в эти выходные проведите время с близкими. Вечером займитесь творчеством или отдохните с близким человеком, это принесет гармонию в вашу жизнь.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам в эти выходные следует воздержаться от переедания и уделить время активному отдыху. Ожидаются непредсказуемые расходы, но небольшая поездка к родственникам принесет покой. Глаза партнера раскроют вам что-нибудь новое и волшебное, поэтому настройтесь на романтику. Используйте свободное время для самообразования.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Выходные для этого знака Зодиака пройдут под знаком релаксации и обещают эмоциональную гармонию и творческий подъем. Если у вас появились лишние деньги, лучше их отложить, а не тратить на что попало. Друзья могут добавить вам настроение, но будьте осторожны в общении. Насладитесь свежим воздухом и покоем.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Излишняя тревога только изнуряет, поэтому астрологи советуют Ракам в эти выходные, 9-10 ноября, избавиться от ненужных волнений. Вас ожидают новые источники дохода и приятное время с близкими людьми. Один из дней посвятите незавершенным делам. Остальное время проведите в максимально спокойном темпе, занимаясь лишь тем, что доставляет вам удовольствие и спокойствие. К примеру, прогулка на природе, легкая книга или расслабляющая музыка помогут успокоить мысли и настроиться на позитивный лад.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Медитация и йога помогут вам побороть стресс и улучшить ваше эмоциональное состояние. Небольшое путешествие или поездка подарит спокойствие и приятное настроение. Львам в отношениях стоит ждать сюрприза от партнера. Посетите парк или комфортное место для отдыха.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Выходные будут способствовать решению давних проблем. Однако следует также обратить внимание на свои эмоции и дать себе время для перезагрузки. Ваше финансовое состояние стабильное, но советуем не тратить лишнее. Лучше сосредоточиться на планировании расходов во избежание лишних затрат в будущем. Свободное время используйте для дома. Также в этот период Девы смогут улучшить отношения со второй половинкой.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Эти выходные принесут Весам возможность ощутить внутреннее спокойствие и гармонию. Оставьте на время сложные дела и займитесь тем, что дарит вам радость. Не торопитесь принимать важные решения. Наслаждайтесь моментом, уделяйте внимание себе и своим близким, и соблюдайте баланс во всем, что вы делаете.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Эти выходные могут принести Скорпионам значительный эмоциональный подъем. Вы будете чувствовать себя энергично и уверенно, что поможет вам справиться с любыми трудностями. Однако повышенная эмоциональность может сделать ваши чувства особенно яркими. Не принимайте все слишком близко к сердцу. Чтобы избежать конфликтов с окружающими, следует контролировать свои эмоции и избегать критических высказываний.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Поделитесь своим оптимизмом с окружающими, старые знакомства помогут укрепить финансовое состояние. Сделайте приятное любимому человеку, это улучшит отношения. Будьте готовы к неожиданным гостям. Помните, что выходные — это время для отдыха, поэтому не забывайте наслаждаться моментом и отложить серьезные дела на потом.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Козерогам следует в этот период избегать лишних нагрузок и сосредоточиться на отношениях с близкими людьми. Ваше упрямство может испортить отношения, поэтому уделите время родным. Одиноким Козерогам звезды советуют оставаться открытыми для новых встреч, но вместе с тем слушать собственные ощущения.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Несмотря на плотный график, здоровье не подведет. Запланируйте полезные разговоры с семьей по поводу финансов. Если у вас возникали недоразумения, выходные — отличный повод для откровенного разговора. Свободное время лучше посвятить благотворительным делам, это придаст вам положительные эмоции.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Спокойные выходные будут способствовать физическому здоровью. Обдумайте бюджет и не рассказывайте личные детали посторонним. Сосредоточьтесь на саморазвитии, что поможет получить чувство гармонии. Воспользуйтесь свободным временем, чтобы восстановить связи с коллегами или друзьями, которые могут помочь вам в карьерном росте.

 

Гороскоп на выходные 9-10 ноября для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы говорили, какие знаки Зодиака найдут свою вторую половинку еще до 2025 года.

Напомним, мы писали, какие знаки Зодиака разбогатеют в 2025 году по прогнозу астрологов.

Также предлагаем узнать точный прогноз на Новый 2025 год для каждого знака по восточному календарю.

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