Гороскоп на сегодня, 5 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 5 марта, Вселенная готовит для всех знаков Зодиака очень насыщенный день, полный контрастов. Он может принести как испытания, так и интересные неожиданности. Кто-то получит приятные новости, а кому-то придется преодолеть препятствия.

Читайте также:

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 5 марта.

Выберите знак Зодиака, чтобы прочитать астрологический прогноз на среду, 5 марта:

Овен (21 марта — 20 апреля)

Этот день будет способствовать продуктивной работе. Сегодня Овны будут энергичными и будут стремиться к самовыражению. Возможны новые перспективы в карьере или неожиданные встречи, которые откроют двери к будущему успеху. Однако астрологи советуют избегать конфликтов — сегодня не стоит доказывать свою правоту. Вечер посвятите занятиям, которые успокаивают.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Утром 5 марта Тельцы будут чувствовать себя уверенно и стабильно, однако после обеда возможны неожиданные события, которые нарушат ваши планы и спокойствие. Избежать чрезмерного стресса поможет гибкость. Хороший день для финансовых вопросов и покупок. Вечером стоит побаловать себя вкусным ужином и приятной музыкой.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы сегодня получат огромный заряд вдохновения. Возможны приятные знакомства и интересные предложения. Но астрологи советуют остерегаться сплетен — не доверяйте всему, что слышите. Вечер проведите в общении с друзьями или в поисках новой информации, которая вас заинтересует.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Этот день начнется для Раков достаточно продуктивно, особенно если основное внимание уделить работе. А вот ближе к вечеру возможны эмоциональные перепады. Поэтому вечер стоит посвятить отдыху и близким людям, посмотрите хороший фильм или займитесь медитацией.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вам следует быть внимательными к деньгам. Есть риск финансовых потерь. Избегайте рискованных сделок и необдуманных трат. День хорош для коммуникации, но осторожность в словах не помешает — не рассказывайте лишнего. Вечер лучше всего провести в тихом семейном кругу или за просмотром любимого шоу.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Отличный день для самообразования и творчества. Если давно хотели что-то изменить — самое время. После обеда вас могут ждать мелкие хлопоты, однако они не испортят общего настроения. Вечером стоит отдохнуть за чтением или составить план на ближайшие дни.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

В первой половине дня стоит завершить важные дела, ведь ближе к вечеру настроение может измениться. Сегодня астрологи также советуют уделить внимание здоровью — хорошо пойдет легкая физическая активность. Вечер проведите в гармонии — подойдет йога, теплая ванна или любимая музыка.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Утро идеально для работы и анализа. Однако после обеда возможны резкие смены настроения и ситуаций. Не реагируйте слишком эмоционально — сохраните спокойствие, и проблемы обойдут вас стороной. Вечером полезно заняться хобби или уединиться для переосмысления событий.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы сегодня почувствуют прилив энергии и вдохновения. Это отличный день для новых начинаний. Но не забывайте об ответственности — не беритесь за большее, чем сможете выполнить. Вечер посвятите легкому развлечению, прогулке или небольшому приключению.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня стоит быть внимательными к деталям. Утро благоприятно для планирования, а вечером могут возникнуть неожиданные ситуации, требующие быстрого решения. Не впадайте в панику, действуйте рассудительно. Вечер идеален для просмотра вдохновляющего фильма или спокойной беседы.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Настроение будет меняться в течение дня, поэтому стоит быть готовыми ко всему. Избегайте импульсивных решений, особенно в финансах. Лучше потратить день на творчество или общение с приятными людьми. Вечером полезно заняться спортом или просто прогуляться на свежем воздухе.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Интуиция сегодня будет вашим лучшим советчиком. Не бойтесь слушать себя и принимать решения на основе собственных ощущений. День хорош для саморефлексии и спокойного времяпрепровождения. Вечер проведите в уюте, возможно, за просмотром фильма или приятной беседой с родными.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака невероятно повезет в коридор затмений 14-29 марта.

Напомним, мы рассказывали, кому из знаков Зодиака ждать радикальных перемен в марте 2025 года.

Также мы делились, каким знакам Зодиака март 2025 года принесет настоящий прорыв.