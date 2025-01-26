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Гороскоп на 26 января: Козерогам — покой, Водолеям — вдохновение

26 января 2025 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 26 января 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Сегодня, 26 января, убывающая Луна, до сих пор находящаяся под влиянием знака Стрельца, обещает знакам Зодиака день, способствующий отдыху, завершению начатых дел, анализу достижений и планированию будущих шагов. В это воскресенье можно настроиться на позитив, зарядиться энергией и почувствовать себя счастливыми.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в это воскресенье, 26 января.

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Овен (21 марта — 20 апреля) 

Овны, хоть это и выходной, но он принесет вам новые возможности в профессиональной сфере. Звезды советуют не бояться рисковать, но при этом тщательно обдумывать важные решения и взвешивать все за и против. Обязательно уделите внимание любимому человеку. Это время для совместных моментов, которые укрепят отношения.

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы, этот день способствует эффективному общению. Сегодня можно удачно разрешить любой конфликт, если таковой имеется. В финансовых делах будьте осторожны. Попробуйте найти новое творческое хобби или проведите вечер в размышлениях о будущем.

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы, ваша коммуникабельность сегодня будет на пике. Астрологи подчеркивают важность оставаться открытыми к новым знакомствам и предложениям. Звезды предвещают неожиданные возможности. Попробуйте что-то новое — это принесет удовольствие и расширит горизонты. 

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки, сегодня стоит обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Луна усиливает вашу чувствительность, поэтому займитесь тем, что приносит удовольствие. Открытые разговоры с семьей помогут разрешить давние споры. Организуйте семейный обед или пригласите друзей в гости.

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака - Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Львы, ваши лидерские качества сегодня проявятся еще ярче, чем когда-либо. Вы будете полны сил и можете стать центром внимания. Венера усиливает романтическую атмосферу, поэтому планируйте вечер для свиданий или культурных мероприятий.

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня вы можете обнаружить в себе новые таланты или неожиданные желания. Луна в Стрельце вдохновляет на эксперименты, поэтому позвольте себе выйти за рамки привычного. Вместо наведения порядка попробуйте что-то творческое: нарисуйте картину, составьте плейлист или попробуйте новый рецепт. Вечер обещает быть особенным, если вы позволите себе импровизировать.

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Весы, сегодня звезды обещают гармонию и новые возможности для развития. Юпитер способствует творческим проектам, а Венера улучшает ваши отношения. Вы сможете легко найти общий язык с окружающими и найти компромиссы. Обязательно проведите время с теми, кто наполняет вас энергией и позитивом.

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпионы, это воскресенье приносит возможности для эмоционального и личностного роста. Луна усиливает вашу интуицию. Не бойтесь мечтать — сегодня ваши планы получат энергетическую поддержку. А откровенные разговоры могут помочь укрепить отношения.

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Стрельцы, день наполнен энергией для открытий и новых идей. Венера способствует гармонии в отношениях, а Меркурий — успешным переговорам. Займитесь спортом или отправьтесь на прогулку. Вечер идеален для планирования будущего или философских размышлений.

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Сегодня вы почувствуете себя в безопасности и спокойствии. Используйте этот день для гармонизации отношений с близкими. Домашний уют и теплая беседа сделают вечер идеальным.

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Это ваше время для экспериментов и вдохновения. Поэтому обязательно сегодня уделите время творчеству или интересным обсуждениям с друзьями. Вы будете в центре внимания и сможете найти поддержку для своих идей.

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Сегодня Рыбы получат поддержку от звезд в достижении гармонии в разных сферах жизни. Прислушайтесь к своей интуиции, чтобы найти ответы на важные вопросы. Луна помогает установить глубокую связь с близкими, а Нептун усиливает вашу креативность.

 

Гороскоп на 26 января для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

Ранее мы рассказывали, кому из знаков Зодиака в конце января улыбнется удача.

Напомним мы писали, какие знаки Зодиака окажутся перед сложным выбором в конце второго месяца зимы.

Также мы делились, какому знаку Зодиака сделают заманчивое предложение до конца января.

гороскоп прогнозы Астрология советы знаки Зодиака 26 января

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