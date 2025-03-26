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Гороскоп на 26 марта: Ракам — избегать стресса, Львам — терпения

26 марта 2025 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 26 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Сегодня, 26 марта, убывающая Луна все еще находится под влиянием знака Водолея. Однако, день будет довольно сложным. Многие знаки Зодиака будут чувствовать раздражительность и напряжение, на ровном месте могут возникать споры и конфликты. Новые начинания и финансовые операции лучше отложить, ведь в этот день возрастает риск ошибочных решений. Зато полезно заняться завершением старых дел, отдыхом, заботой о здоровье.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 26 марта.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Для Овнов день окажется напряженным, будет проверять их выдержку и выносливость. Астрологи рекомендуют не вступать в споры, особенно на работе. Интуиция подскажет, как правильно действовать в сложной ситуации. Вечер стоит провести в спокойной атмосфере, отказавшись от лишних контактов.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня могут столкнуться с внезапными трудностями в делах, поэтому важно сохранять спокойствие. Если почувствуете усталость, позвольте себе короткий перерыв или прогулку. В этот день не стоит начинать новые проекты — лучше завершить старые задачи. Вечер благоприятен для расслабления и ухода за собой.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам сегодня стоит избегать конфликтов и споров. Старайтесь не принимать все близко к сердцу, особенно слова сказанные сгоряча. Интуиция поможет найти правильный выход из сложной ситуации. Вечером полезно будет пообщаться с близкими людьми или друзьями.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта среда, 26 марта, принесет Ракам некоторое напряжение, особенно в профессиональной сфере. Ваше настроение может колебаться, поэтому важно избегать лишнего стресса. Не перегружайте себя делами, лучше выделите время для отдыха. Вечером полезно заняться творчеством или чтением.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вас могут испытывать на терпение, особенно в личных отношениях. Не пытайтесь доказать свою правоту любой ценой — это может лишь осложнить ситуацию. Лучше займитесь своими делами и не реагируйте на провокации. Вечер стоит посвятить хобби или просмотру любимого фильма.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день благоприятен для саморазвития и внутренних открытий. На работе возможны небольшие трудности, но если вы сохраните холодный рассудок, все уладится. Старайтесь не перегружать себя физически, а уделить время отдыху. Вечер идеально подходит для расслабляющих процедур, например, массажа или теплой ванны.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня важно оставаться спокойными и не поддаваться эмоциям. Вокруг вас могут возникать мелкие конфликты, но лучше всего — не реагировать на провокации. Уделите больше внимания себе и своим желаниям. Вечер стоит провести в кругу приятных людей, которые зарядят вас позитивом.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День не подходит для активных действий — лучше сосредоточиться на рутинных задачах. Избегайте резких высказываний и не вступайте в конфликты — они могут затянуться надолго. Ваша интуиция сегодня особенно сильна, так что слушайте внутренний голос. Вечер стоит провести в спокойной атмосфере.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Рабочие вопросы могут вызвать напряжение, поэтому не стоит спешить с решениями. Сегодня хорошо заняться завершением дел, которые давно откладывались. Ваша энергия может быть нестабильной, поэтому старайтесь не переутомляться. Вечер хорошо посвятить общению с друзьями или семьей.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День может быть непростым, особенно в вопросах финансов. Лучше воздержаться от крупных покупок и рискованных сделок. Рабочие моменты потребуют внимания к деталям, поэтому будьте осторожны. Вечер подходит для размышлений, планирования будущего и отдыха.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня стоит быть сдержанными в высказываниях — есть риск обидеть кого-то нечаянно. Ваша интуиция подскажет правильный путь, особенно в отношениях. Если чувствуете усталость, найдите время для отдыха и восстановления. Вечер будет спокойным, если вы позволите себе расслабиться.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день требует осторожности в финансовых делах — не стоит рисковать или брать на себя лишние обязательства. Избегайте ненужной суеты и старайтесь сохранять внутреннее равновесие. Спокойные водные процедуры или медитация помогут расслабиться. Вечер благоприятен для отдыха и приятного общения.

 

Гороскоп на 26 марта для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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