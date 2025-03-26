Гороскоп на сегодня, 26 марта 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 26 марта, убывающая Луна все еще находится под влиянием знака Водолея. Однако, день будет довольно сложным. Многие знаки Зодиака будут чувствовать раздражительность и напряжение, на ровном месте могут возникать споры и конфликты. Новые начинания и финансовые операции лучше отложить, ведь в этот день возрастает риск ошибочных решений. Зато полезно заняться завершением старых дел, отдыхом, заботой о здоровье.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту среду, 26 марта.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Для Овнов день окажется напряженным, будет проверять их выдержку и выносливость. Астрологи рекомендуют не вступать в споры, особенно на работе. Интуиция подскажет, как правильно действовать в сложной ситуации. Вечер стоит провести в спокойной атмосфере, отказавшись от лишних контактов.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня могут столкнуться с внезапными трудностями в делах, поэтому важно сохранять спокойствие. Если почувствуете усталость, позвольте себе короткий перерыв или прогулку. В этот день не стоит начинать новые проекты — лучше завершить старые задачи. Вечер благоприятен для расслабления и ухода за собой.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам сегодня стоит избегать конфликтов и споров. Старайтесь не принимать все близко к сердцу, особенно слова сказанные сгоряча. Интуиция поможет найти правильный выход из сложной ситуации. Вечером полезно будет пообщаться с близкими людьми или друзьями.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Эта среда, 26 марта, принесет Ракам некоторое напряжение, особенно в профессиональной сфере. Ваше настроение может колебаться, поэтому важно избегать лишнего стресса. Не перегружайте себя делами, лучше выделите время для отдыха. Вечером полезно заняться творчеством или чтением.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня вас могут испытывать на терпение, особенно в личных отношениях. Не пытайтесь доказать свою правоту любой ценой — это может лишь осложнить ситуацию. Лучше займитесь своими делами и не реагируйте на провокации. Вечер стоит посвятить хобби или просмотру любимого фильма.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Этот день благоприятен для саморазвития и внутренних открытий. На работе возможны небольшие трудности, но если вы сохраните холодный рассудок, все уладится. Старайтесь не перегружать себя физически, а уделить время отдыху. Вечер идеально подходит для расслабляющих процедур, например, массажа или теплой ванны.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Сегодня важно оставаться спокойными и не поддаваться эмоциям. Вокруг вас могут возникать мелкие конфликты, но лучше всего — не реагировать на провокации. Уделите больше внимания себе и своим желаниям. Вечер стоит провести в кругу приятных людей, которые зарядят вас позитивом.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

День не подходит для активных действий — лучше сосредоточиться на рутинных задачах. Избегайте резких высказываний и не вступайте в конфликты — они могут затянуться надолго. Ваша интуиция сегодня особенно сильна, так что слушайте внутренний голос. Вечер стоит провести в спокойной атмосфере.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Рабочие вопросы могут вызвать напряжение, поэтому не стоит спешить с решениями. Сегодня хорошо заняться завершением дел, которые давно откладывались. Ваша энергия может быть нестабильной, поэтому старайтесь не переутомляться. Вечер хорошо посвятить общению с друзьями или семьей.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День может быть непростым, особенно в вопросах финансов. Лучше воздержаться от крупных покупок и рискованных сделок. Рабочие моменты потребуют внимания к деталям, поэтому будьте осторожны. Вечер подходит для размышлений, планирования будущего и отдыха.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Сегодня стоит быть сдержанными в высказываниях — есть риск обидеть кого-то нечаянно. Ваша интуиция подскажет правильный путь, особенно в отношениях. Если чувствуете усталость, найдите время для отдыха и восстановления. Вечер будет спокойным, если вы позволите себе расслабиться.

Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Этот день требует осторожности в финансовых делах — не стоит рисковать или брать на себя лишние обязательства. Избегайте ненужной суеты и старайтесь сохранять внутреннее равновесие. Спокойные водные процедуры или медитация помогут расслабиться. Вечер благоприятен для отдыха и приятного общения.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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