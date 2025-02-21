Гороскоп на сегодня, 21 февраля 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов

Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Сегодня, 21 февраля, убывающая Луна находится в оптимистичном и энергичном знаке Стрельца. Эта пятница будет благоприятна для принятия важных решений, личностного роста, поиска истины, расширения кругозора, размышлений над личными целями и укрепления отношений. Астрологи советуют знакам Зодиака прислушиваться к своим внутренним ощущениям, но не забывать о практических аспектах жизни.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в эту пятницу, 21 февраля.

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Овен (21 марта — 20 апреля)

Овнам сегодня открываются новые возможности в профессиональной сфере. Этот день способствует активному общению и принятию решений. Астрологи советуют доверять своей интуиции — она поможет найти правильный путь. А чтобы не нарушить финансовый баланс, следует избегать импульсивных покупок. Вечер для Овнов станет временем для душевного отдыха. Проведите его с близкими или погрузитесь в творчество.

Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцам стоит посвятить этот день анализу своей жизни. Возможно надо пересмотреть приоритеты. Многим представителям этого знака Зодиака захочется уединиться и разобраться в своих чувствах. На работе стоит сохранять спокойствие и не спешить с важными решениями. Вечер лучше провести в спокойствии — теплая ванна, чаепитие или медитации помогут расслабиться.

Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Эта пятница, 21 февраля, будет отличным днем для сотрудничества и общения. Будьте открытыми к знакомствам и новым проектам. В личной жизни ваш дар слушать и понимать собеседника станет настоящим козырем, помогая укрепить отношения и установить доверительную связь. Однако астрологи советуют Близнецам следить за эмоциями — не распыляйте свою энергию по пустякам. Вечер — удачное время для дружеских встреч или просмотра вдохновляющего фильма.

Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня Раки получат благоприятный день для карьерного роста. Вы сможете проявить свои навыки и привлечь внимание руководства. Однако не забывайте о балансе между работой и личной жизнью. Поддержка родных будет очень важна. Создайте уютную атмосферу дома, проведите время с семьей или займитесь любимым делом.

Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Сегодня Львов будет тянуть к новым знаниям и приключениям. Возможно, вам захочется записаться на курсы или начать читать новую книгу. Помните, что саморазвитие чрезвычайно важно для будущих успехов. День обещает интересные встречи и возможности для дальних поездок. Главное — не переоценивайте свои силы.

Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Вас ждет эмоциональный день, связанный с внутренними трансформациями. Это время для глубоких размышлений, самоанализа и избавления от всего лишнего. Важно сегодня быть осторожными с финансами и не делать необдуманных трат. Вечером найдите себе занятие, которое поможет расслабиться и поднять настроение.

Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

На первый план сегодня выйдут личные отношения. Возможны интересные знакомства или важные разговоры с близкими. Если у вас есть вопросы, которые долгое время оставались без ответов — самое время их обсудить. Будьте открытыми к компромиссам. Проведите время с любимым человеком или друзьями — совместные моменты принесут радость.

Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Первая половина дня будет занята рабочими вопросами. Вам удастся успешно завершить начатые дела. Астрологи советуют уделить внимание здоровью. Возможно стоит пересмотреть питание или добавить больше физической активности. Вечер посвятите уходу за собой. Сделайте расслабляющие или оздоравливающие процедуры.

Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Сегодня вы почувствуете прилив энергии и вдохновения. Ваш творческий потенциал на высоте. Это идеальный день для экспериментов, спонтанных решений и веселья. Главное — не брать на себя слишком много. Вечером позвольте себе немного романтики — встреча с любимым человеком или просмотр любимого фильма создадут приятное настроение.

Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

Звезды советуют сосредоточиться на домашних вопросах и внутреннем комфорте. Сегодня вам будет полезно провести время с семьей или заняться обустройством своего пространства. Это поможет восстановить энергию и обрести гармонию. Идеальный рецепт для вечернего отдыха — теплый чай, любимая книга и уют.

Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Ваш день пройдет в активном общении. Возможны интересные предложения, которые откроют новые перспективы. Главное — не забывать о деталях и внимательно слушать собеседников. Это поможет избежать недоразумений. Также это будет удачное время для интеллектуальных игр или дискуссий с друзьями.

Знак Зодиака Водолей Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Финансовые вопросы сегодня могут выйти на передний план. Хорошо обдумайте все свои расходы и избегайте опрометчивых покупок. Интуиция поможет принять правильные решения, особенно если они касаются долгосрочных планов. Вечер проведите в спокойствии — музыка, ароматические свечи или творческие занятия принесут гармонию.

Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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