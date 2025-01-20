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Гороскоп на 20 января: Львам — прибыль, Водолеям — неожиданности

20 января 2025 04:45
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор
Гороскоп на сегодня, 20 января 2025, для всех знаков Зодиака — прогноз астрологов
Гороскоп для всех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE
Ева Глоба - Редактор
Ева Глоба
Редактор

Сегодня, 20 января 2025 года, Луна находится в гармоничном знаке Весов, что обещает спокойное и продуктивное начало недели. Астрологи прогнозируют для знаков Зодиака удачный день для налаживания рабочих процессов, переговоров, принятия важных решений и планирования бюджета. Отношения сегодня будут наполнены пониманием и теплом.

Новини.LIVE рассказывает, что прогнозируют астрологи каждому знаку Зодиака в этот понедельник, 20 января.

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Овен (21 марта — 20 апреля) 

Для Овнов этот день будет продуктивным. Удастся решить даже сложные задачи. Это также время открытых разговоров с коллегами и близкими. Откровенность поможет наладить отношения. Одинокие Овны могут встретить интересного человека.

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Овен
Знак Зодиака Овен. Фото: freepik.com

Телец (21 апреля — 21 мая)

Тельцы сегодня почувствуют вдохновение для реализации перспективных идей, которые давно пылились. Ваше спокойствие создаст комфортную атмосферу как на работе или учебе, так и дома. Для пар это хороший день, чтобы планировать совместное будущее. Одинокие Тельцы могут неожиданно получить романтическое предложение.

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Телец
Знак Зодиака Телец. Фото: freepik.com

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецам стоит использовать этот день для того, чтобы высказать свои идеи. Вы обязательно найдете поддержку. Гармоничный день для налаживания дружеских связей, новых знакомств или романтических жестов. Астрологи также советуют не забывать проявлять внимание к близким.

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Близнецы
Знак Зодиака Близнецы. Фото: freepik.com

Рак (22 июня — 22 июля)

Сегодня любые финансовые вопросы, которые встанут перед Раками, решатся легко и без стресса. Это хорошее время для инвестиций или планирования бюджета. Внимание к деталям и забота о близких будут оценены. А сюрприз для любимого человека станет приятным дополнением дня.

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Рак
Знак Зодиака Рак. Фото: freepik.com

Лев (23 июля — 21 августа)

Амбициозные планы Львов потребуют сегодня активных действий. Будьте открыты к новым возможностям. Не бойтесь брать инициативу. В финансовой сфере возможны неожиданные прибыли, что бесспорно улучшат настроение на весь день. Решить сложные ситуации как на работе, так и дома помогут смекалка и уверенность в себе.

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Лев
Знак Зодиака Лев. Фото: freepik.com

Дева (22 августа — 23 сентября)

Сегодня Девам стоит упорядочить дела и завершить важные задачи.  Планирование — ключ к успеху, уверяют астрологи. Избегайте стресса и конфликтов. Романтический ужин дома добавит тепла в отношения.

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Дева
Знак Зодиака Дева. Фото: freepik.com

Весы (23 сентября — 22 октября)

Ваша способность находить компромиссы станет преимуществом в переговорах и разрешении споров. Хороший день для открытых разговоров и романтических встреч. Также звезды советуют следить за питанием и не забывать об отдыхе.

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Весы
Знак Зодиака Весы. Фото: freepik.com

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Сегодня все ваши усилия на работе, которые вы прилагали ранее, начнут приносить результаты. Радуйтесь этому, однако главное — не останавливаться. Будьте осторожны в словах и контролируйте эмоции. Чтобы избавиться от напряжения, займитесь физической активностью. 

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Скорпион
Знак Зодиака Скорпион. Фото: freepik.com

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Ваш оптимизм сегодня поможет привлечь поддержку для новых проектов и реализации масштабных идей. Не бойтесь проявлять инициативу. Общение с друзьями или коллегами станет источником вдохновения. Чтобы зарядиться энергией, отправляйтесь на прогулку.

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Стрелец
Знак Зодиака Стрелец. Фото: freepik.com

Козерог (22 декабря — 19 января)

День благоприятен для работы над долгосрочными планами. Ваша настойчивость и внимание к деталям обязательно дадут результаты. Одинокие Козероги могут встретить человека, который разделит их ценности. А Козерогам в отношениях стоит выслушать близкого человека и поддержать. 

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Козерог
Знак Зодиака Козерог. Фото: freepik.com

Водолей (20 января — 18 февраля)

Понедельник, 20 января, будет полон неожиданностей. Возможны новые знакомства, которые будут иметь продолжение. Новые идеи сегодня откроют перед Водолеями перспективы. Не бойтесь экспериментировать с подходами к работе. Ваша коммуникабельность в этот день поможет привлечь единомышленников.

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Водолей
Знак Зодиака Водолей. Фото: freepik.com

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Благоприятное время для творческой деятельности и планирования задач на неделю. Интуиция подскажет правильный путь. Вечер будет наполнен романтикой. Близкие люди оценят вашу поддержку и теплоту.

 

Гороскоп на 20 января для всех знаков Зодиака — Рыбы
Знак Зодиака Рыбы. Фото: freepik.com

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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